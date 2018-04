Шампионска Лига Навас 09 април 2018 | 17:58 0 0 0 0 0

Хесус Навас е сред най-познатите имена в испанския футбол в последното десетилетие. Той остави отпечатък заедно със съотборниците си в националния тим на Испания, вдигайки и световната, и европейската купа. Бързакът от андалуското градче Лос Паласиос и Вийяфранка е един от големите герои на “златното поколение” на Севиля, започнало “обсебването” на Купата на УЕФА, продължило в новия формат Лига Европа. След десет запомнящи се сезона с екипа на “бланкирохос” андалуският “куршум” опита от вкуса на Премиър лийг, вдигайки титлата с Sportal.bg потърси Хесус за интервю преди реванша от 1/4-финалите в Шампионската лига срещу







- Поздрави от България, Хесус! Първо, бих искал да те попитам как си. Възстанови ли се напълно от контузията и готов ли си на 100 процента?

- Благодаря много, поздрави от Андалусия. Вече съм напълно възстановен и в кондиция за последния етап от сезона. Mandatory Jesus Navas appreciation tweet. The Sevilla veteran had a fabulous game yesterday troubling both Alba and umtiti multiple times while creating loads of chances for his team and covering up for Alba and that dumb mercado. Fought for his city and his club. Take a bow pic.twitter.com/Fw6kUt9yXi — AM (@AM__FCB) April 1, 2018



- Как се чувстваш във втория си период като играч на Севиля? Ти си сърцето и душата на този клуб, един от идолите на “бяло-червената” публика. Сега си по-опитен, по-мъдър и можеш да помогнеш много на отбора с всичко научено.

- Много съм щастлив. Истината е, че все още се чувствам много полезен и давам всичко от себе си за този клуб. Освен със своето себераздаване и отдаденост мога да дам много с моя опит.







- Как съпреживя големия мач на Севиля на “Олд Трафорд” в Шампионската лига? Ти не успя да помогнеш на тима поради контузия, но със сигурност си бил част от подготовката за мача, от мотивирането на футболистите.

- Наистина жадувах да играя в този мач. Бих дал всичко, за да бъда с моите съотборници в онзи момент. Изживях го с много емоции, макар че го гледах по телевизията с моето семейство. Беше наистина много голяма радост.







- Предстои реванш с Байерн. Загубихте с 1:2 първата среща. Как оценяваш шансовете на Севиля в ответната среща?

- В първия мач нямахме късмет и загубихме с 1:2, въпреки че в някои периоди от мача бяхме по-добри. Сега ситуацията е много сложна за нас. Със сигурност обаче не сме се предали. Трябва да се изиграят още 90 минути и въпреки че те бяха и си остават фаворити, ние от Севиля още не сме казали последната си дума!







- Много специалисти виждат Манчестър Сити като най-силния отбор в Европа. Ти игра за “гражданите” в продължение на няколко сезона. Как се промени отборът на Сити, за да се превърне в едно от страшилищата в Шампионската лига?

- Мисля, че Манчестър Сити е готов дори за триумф в Шампионската лига въпреки сложната ситуация, в която се намира след първия мач с







- Ти си работил с Джосеп Гуардиола. Какъв треньор и какъв човек е той? Кое е най-важното му изискване за всеки един футболист?

- Научих много от него. Той е треньор с много ясни идеи. Казва ти директно какво очаква от теб. Както всички, и той цени високо усърдната работа и отдадеността. От теб очаква много труд, труд с правилното мислене.







- През месец май е голямото севилско дерби с Бетис. От Бетис ви задминаха във временното класиране и сблъсъкът за Европа ще е още по-напечен. Ти си играл в много севилски дербита. Опиши емоцията! Можеш ли да сравниш преживяването с дербито на Манчестър?

- Играл съм в дербито на Манчестър и въпреки че страстта е наистина голяма, мисля, че дербито на Севиля е по-страстно, по-емоционално. Така го усещам, може би защото аз съм от Севиля от сърце и душа и за мен това изживяване е по-специално.







- Ти си шампион на света и шампион на Европа с националния тим на Испания. Какво очакваш от Мондиала в Русия това лято? Кои са твоите фаворити за купата?

- Не съм много добър в прогнозите, но със сигурност в борбата ще бъдат обичайните заподозрени като Германия, Бразилия… В последно време Испания играе много добре и ще съм безкрайно щастлив, ако отново успеем да станем световни шампиони.



- Нека последният въпрос е свързан с България. Какво знаеш за нашия футбол, с какви впечатления си от българските футболисти?

