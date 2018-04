Голф Патрик Рийд е новият "Мастърс" шампион! (видео) 09 април 2018 | 15:21 0 0 0 0 1



Световният номер 24 започна деня с три удара преднина спрямо Рори Макилрой, и макар да не игра перфектно, допускайки доста грешки, съумя да запази концентрация и да удържи натиска на Спийт и друг млад американец - Рики Фаулър.

Final-round leader @PReedGolf gets back to 14-under par with the birdie on No. 12. #themasters pic.twitter.com/soI21nrlUC — Masters Tournament (@TheMasters) April 8, 2018 Рийд завърши деня със 71 удара, изкачвайки се на ниво -15 за целия турнир. Фаулър остана подгласник на "Мастърс" за втори път в кариерата си, въпреки че игра отлично в неделя и записа резултат от -5 под пара. С бърди на последната 18-а дупка той се доближи на един удар от Рийд, който обаче не допусна грешка и остана на върха.







"Мислех само за това да спазвам игровия си план. Придържах се към него през цялата седмица. Дори и днес, не се отклоних от него в нито един момент от деня. Това е нещо, което трябваше да науча, особено на това специално място - колко важно е да се придържаш към вярването си и чувството, че трябва да изминеш игрището по определен начин. Бях възнаграден за това, печелейки първото си зелено сако.", заяви щастливият Рийд.



Спийт бе най-добрият голфър в четвъртия кръг, но завърши трети - на два удара от шампиона. Джордън започна деня на ниво -5 (9 удара от лидера), но с изумителна игра, най-вече на грийна, направи пет бърдита още на първите девет дупки. Последваха още четири от 12-а до 16-а, но на 18-а Спийт записа първо боги за деня, което намали шансовете му да достигне лидера.







Патрик Рийд е деветият шампион на Мастърс в последните 12 години, който печели турнира за първи път в кариерата си. Към момента носители на титлите от всички четири турнира от Големия шлем са американци, всеки от тях на или под 27-годишна възраст.

How good was @PReedGolf?!

He was good—very good—because he needed to be really good today. There were some of the best players in the world on that leaderboard and chasing him today! — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) April 9, 2018 Рори Макилрой за пореден път се провали в последния ден на игрището в Огъста. Британецът бе фаворит на специалисти и фенове, и макар още след втора дупка да бе съкратил изоставането от Рийд на само един удар, не показа увереност и до края на кръга записа пет богита. В крайна сметка Макилрой раздели пето място на -9 с Камерън Смит, Бъба Уотсън и Хенрик Стенсон.







Легендата Тайгър Уудс завърши на разделена 32-ра позиция на ниво +1 удар над пара.



Следващият Мейджър турнир, Откритото първенство на САЩ, ще се проведе от 14 до 17 юни. Патрик Рийд спечели 82-ото издание на голф турнира "Мастърс". 27-годишният американец триумфира на легендарното игрището в Огъста, Джорджия, за първи път в кариерата си, връщайки зеленото сако в САЩ за първи път от 2015 година, когато победител бе Джордън Спийт. Именно той се оказа най-сериозният съперник на Рийд в последния четвърти ден от надпреварата.Световният номер 24 започна деня с три удара преднина спрямо Рори Макилрой, и макар да не игра перфектно, допускайки доста грешки, съумя да запази концентрация и да удържи натиска на Спийт и друг млад американец - Рики Фаулър.Рийд завърши деня със 71 удара, изкачвайки се на ниво -15 за целия турнир. Фаулър остана подгласник на "Мастърс" за втори път в кариерата си, въпреки че игра отлично в неделя и записа резултат от -5 под пара. С бърди на последната 18-а дупка той се доближи на един удар от Рийд, който обаче не допусна грешка и остана на върха."Мислех само за това да спазвам игровия си план. Придържах се към него през цялата седмица. Дори и днес, не се отклоних от него в нито един момент от деня. Това е нещо, което трябваше да науча, особено на това специално място - колко важно е да се придържаш към вярването си и чувството, че трябва да изминеш игрището по определен начин. Бях възнаграден за това, печелейки първото си зелено сако.", заяви щастливият Рийд.Спийт бе най-добрият голфър в четвъртия кръг, но завърши трети - на два удара от шампиона. Джордън започна деня на ниво -5 (9 удара от лидера), но с изумителна игра, най-вече на грийна, направи пет бърдита още на първите девет дупки. Последваха още четири от 12-а до 16-а, но на 18-а Спийт записа първо боги за деня, което намали шансовете му да достигне лидера.Патрик Рийд е деветият шампион на Мастърс в последните 12 години, който печели турнира за първи път в кариерата си. Към момента носители на титлите от всички четири турнира от Големия шлем са американци, всеки от тях на или под 27-годишна възраст.Рори Макилрой за пореден път се провали в последния ден на игрището в Огъста. Британецът бе фаворит на специалисти и фенове, и макар още след втора дупка да бе съкратил изоставането от Рийд на само един удар, не показа увереност и до края на кръга записа пет богита. В крайна сметка Макилрой раздели пето място на -9 с Камерън Смит, Бъба Уотсън и Хенрик Стенсон.Легендата Тайгър Уудс завърши на разделена 32-ра позиция на ниво +1 удар над пара.Следващият Мейджър турнир, Откритото първенство на САЩ, ще се проведе от 14 до 17 юни. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 448 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1