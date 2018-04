Англия Истински герой! Рефер спаси живота на футболист по време на мач 09 април 2018 | 14:13 - Обновена 0 0 0 0 1







След края на двубоя Дани Фрост изрази благодарността си към всички, които са имали роля в спасяването на живота му. “Не мога да опиша с думи колко съм благодарен и трогнат от всички съобщения, които получих. Благодарен съм на стюарди, фенове и официални лица за всичко, което направихте”, написа в Twitter футболистът.



Words Carnt describe how grateful I am and overwhelmed with all your messages I'd like to thank everyone @ColwynBayFC & @FCTrafford stewards fans and officials for everything you did today #NonLeagueFootball #Thankful #much — FROSTY (@DannyFrosty07) April 7, 2018 @ColwynBayFC @FCTrafford this is what a hero looks like pic.twitter.com/dUw99y57vT — michael roberts (@leftarmdragon) April 7, 2018

