ФИФА започна разследване за корупция във футболната конфедерация на Океания 09 април 2018 | 13:35



Световната футболна централа ФИФА започна разследване на Футболната конфедерация на Океания заради корупция, съобщава АФП. Подозренията са се появили след провеждането на одиторска проверка на дейността на организацията. Предполага се, че финансовите нарушения са допуснати при строителството на новата щабквартира на Футболната конфедерация на Океания в Оуклънд.Проверката е показала, че при строителството на новата сграда са избрани фирми подизпълнители, които не са участвали в обществените поръчки. Временно ФИФА преустановява финансовата си подкрепа към организацията. Преди няколко дни президентът на Футболната конфедерация на Океания Дейвид Чун подаде оставка по лични причини. "Potential irregularities in the construction process" of the 'home' of #football in #Oceania. Why are we not surprised? https://t.co/GLqdudUAUh — New FIFA Now (@newfifanow) April 9, 2018

