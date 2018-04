Зимни спортове Бостън загуби от Флорида в последния мач от редовния сезон в НХЛ (видео) 09 април 2018 | 10:23 - Обновена 0 0 0 0 0



It's go time. #StanleyCup pic.twitter.com/EaHCpFLdRm — NHL (@NHL) April 9, 2018

В първия кръг на плейофите, които започват на 11 април, Бостън ще играе срещу Торонто, а Тампа Бей среща Ню Джърси. Флорида остана на девето място и не се класира за плейофите.



Шампион в редовния сезон стана Нешвил, който за първи път в своята история получи "Президентс трофи" с рекордните за отбора 53 победи и 117 точки.



Другите двойки в плейофите са Нешвил - Колорадо, Лас Вегас - Лос Анджелис, Уинипег - Минесота, Анахайм - Сан Хосе, Вашингтон - Кълъмбъс и Питсбърг - Филаделфия.



The 2018 #StanleyCup Playoffs begin April 11. https://t.co/nIUYoHZjaQ pic.twitter.com/HrAfPJvhO5 — NHL (@NHL) April 9, 2018

Последна среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:



Бостън - Флорида - 2:4



Лидери в отделните дивизии:



Източна конференция

Атлантическа дивизия: Тампа Бей 113, Бостън 112 , Торонто 105

дивизия Метрополитън: Вашингтон 105, Питсбърг 100, Филаделфия 98



Западна конференция

Централна дивизия: Нешвил 117, Уинипег 114, Минесота 101

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 109, Анахайм 101, Сан Хосе 100 Бостън загуби с 2:4 от гостуващия Флорида в последен мач от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада и не успя да пребори Тампа Бей за първото място в Източната конференция. Тимът остава на второ място със 112 точки в 82 мача. За Флорида точни бяха Хенрик Боргстрьом, Франк Ватрано, Максим Мамин и Евгений Дадонов. За Боргстрьом това е първи гол в НХЛ, а Дадонов се разписа за 28-и път от началото на сезона. За Бостън попаденията отбелязаха Дейвид Бейкс и Давид Пастрънак. Бейкс има 14 гола този сезон, а Пастрънак - 35 попадения. Туука Ракс направи 22 спасявания за Бостън.В първия кръг на плейофите, които започват на 11 април, Бостън ще играе срещу Торонто, а Тампа Бей среща Ню Джърси. Флорида остана на девето място и не се класира за плейофите.Шампион в редовния сезон стана Нешвил, който за първи път в своята история получи "Президентс трофи" с рекордните за отбора 53 победи и 117 точки.Другите двойки в плейофите са Нешвил - Колорадо, Лас Вегас - Лос Анджелис, Уинипег - Минесота, Анахайм - Сан Хосе, Вашингтон - Кълъмбъс и Питсбърг - Филаделфия.Бостън - Флорида - 2:4Лидери в отделните дивизии:Атлантическа дивизия: Тампа Бей 113, Бостън 112 , Торонто 105дивизия Метрополитън: Вашингтон 105, Питсбърг 100, Филаделфия 98Централна дивизия: Нешвил 117, Уинипег 114, Минесота 101Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 109, Анахайм 101, Сан Хосе 100 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 193

1