Дейна Уайт загатна за мач на Конър през 2018-а

Президентът на UFC Дейна Уайт загатна за възможност Конър Макгрегър да се бие през 2018-а. Това беше една от основните теми на пресконференцията след UFC 223 за шефа на организацията. Той разказа, че е провел разговор със своята голяма звезда след инцидента с атаката на автобус.

„Всичко премина добре. Имаме взаимно уважение“, каза Уайт.

Макгрегър може да бъде осъден на 11 години затвор след повдигнатите обвинения. Според USA Today боецът надали ще бъде пратен на топло, коментираха пред изданието трима бивши прокурори от щата Ню Йорк.

Floyd Mayweather was arrested for domestic violence Jon Jones hit a pregnant women with his car while intoxicated then left the scene Please quit acting like Conor Mcgregor is the worst person in combat sports #ConorMcGregor