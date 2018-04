Милан се сбогува с мечтите за Шампионската лига (видео + галерия)

The boys are here! Buona sera ragazzi! #dieselxacmilan #MilanSassuolo pic.twitter.com/RS9ilMHTjZ

Check out our photo gallery to see the best pics from the first half : https://t.co/M9WKP9dlUk

Tutti i migliori scatti del primo tempo li trovi nella nostra foto gallery : https://t.co/gcJTj8pVvB#MilanSassuolo pic.twitter.com/Wm32DInYAi