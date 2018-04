Ожие триумфира с трета победа за сезона във WRC

Себастиен Ожие завърши последните два състезателни етапа от Обиколката на Франция – рали Корсика безпроблемно и спечели третата си победа от четирите кръга за сезон 2018 в Световния рали шампионат с тима на Ford. В генералното класиране той вече има преднина от 17 точки.

Sunday in France: Home win for Ogier - https://t.co/agAsnvBc7b pic.twitter.com/oBwup2LFpY

Французинът даде приблизително една трета от аванса си на От Танак с Toyota в заключителната фаза като естонецът грабна и една етапна победа. Основният опонент на Ожие в генералното класиране – Тиери Нювил с Hyundai допълни подиума, а зад него остана съотборникът му Дани Сордо.

It´s all about the #WRC points Power Stage SS12 NOW LIVE @ https://t.co/MAJfHItykO #WRCLive @CorsicaLinea @TourdeCorseWRC @AnonimoWatches pic.twitter.com/zLwr9c83QN