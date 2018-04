Снукър Селби отново е страшилище, и то точно преди "Крусибъл" 08 април 2018 | 16:16 - Обновена 0 0 0 0 1

Световният номер 1 грабна топ наградата от 225 хиляди паунда, която е втората по големина в календара и изостава единствено от наградния фонд на Световното първенство (победителят там ще прибере 425 000). Това е втора ранкинг титла за Селби през сезона след триумфа му в Международния шампионат и общо 14-а в кариерата, с която той се извиси над Дин Дзюнхуей и Нийл Робъртсън на шесто място във вечната ранглиста.

Освен в Международния шампионат в Китай през ноември, който спечели, Веселяка от Лестър бе стигал полуфинал на само още един ранкинг турнир преди China Open, но проблемите с формата му намериха своя край в Пекин. Това е третата му титла в турнира, след като е шампион от 2015-а и 2017-а, а миналият сезон развали проклятието на китайската столица, защото стана първият спечелил China Open и след това в "Крусибъл".

Бари Хоукинс пропусна шанса за четвърто ранкинг отличие, като загуби и втория си финал през сезона и конкретно през 2018-а, тъй като отстъпи и на Джон Хигинс в Откритото първенство на Уелс. 90-те хиляди паунда от наградния фонд обаче го извисяват с две позициии до шестата в световната ранглиста.



