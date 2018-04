Тенис Безмилостен Надал помете и Зверев (видео) 08 април 2018 | 16:03 - Обновена 0 0 0 1 1



Classic @RafaelNadal



12 #DavisCup pic.twitter.com/gcLm3ajX9Z — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Надал надигра категорично Зверев за 2 часа и 16 минути на клея във Валенсия, като в първия сет бе безпощаден и даде само гейм на младия си съперник, който на 20 април навършва 21 години. Втората част започна с размяна на пробиви, като първо Надал взе подаването на противника си, но Зверев направи рибрейк за 1:1. В петия гейм испанецът отново проби, поведе с 4:2 и без особени проблеми затвори втората част в своя полза. В третия сет Надал направи два поредни пробива и поведе с 4:1. Зверев върна единия пробив в шестия гейм, но нямаше сили за нещо повече и преклони глава пред носителя на 16 титли от “Големия шлем”.



He’s done it! @RafaelNadal forces a decisive 5th rubber in Valencia with a straight sets win over Alexander Zverev 61 64 64



22 #DavisCup pic.twitter.com/bjWZfxXiXJ — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Надал се завърна тази седмица в “Купа Дейвис” след двумесечно отсъствие от кортовете поради проблеми с бедрото. В петък той помете с 6:2, 6:2, 6:3 Колшрайбер, а днес бе безмилостен и срещу Зверев.



No changes in nominations for the 5th rubber in Valencia so it will be down to either @DavidFerrer87 or @Kohlscribbler to clinch a place in the #DavisCup semifinals



22 pic.twitter.com/jkOm1GGddf — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Междувременно, за 1/2-финалите вече се класираха САЩ и Франция. Американците поведоха с 3:0 победи срещу Белгия, а “петлите” елиминираха Италия, вземайки непреодолим аванс от 3:1. Французите чакат в следващата фаза Испания или Германия. Хърватия пък води с 2:1 на Казахстан и също е много близо до класиране на полуфиналите. Световният №1 Рафаел Надал напомни на всички защо е наричан “Краля на клея”. 31-годишният левичар разгроми с 6:1, 6:4, 6:4 четвъртия в световната ранглиста Александър Зверев в четвъртия мач от 1/4-финалния сблъсък за “Купа Дейвис” в Световната група между Испания и Германия. По този начин Рафа изравни резултата в двубоя - 2:2 победи. Вчера Германия взе аванс от 2:1 след мача на двойки, а в решаващата пета среща днес в момента играят ветераните Давид Ферер и Филип Колшрайбер.Надал надигра категорично Зверев за 2 часа и 16 минути на клея във Валенсия, като в първия сет бе безпощаден и даде само гейм на младия си съперник, който на 20 април навършва 21 години. Втората част започна с размяна на пробиви, като първо Надал взе подаването на противника си, но Зверев направи рибрейк за 1:1. В петия гейм испанецът отново проби, поведе с 4:2 и без особени проблеми затвори втората част в своя полза. В третия сет Надал направи два поредни пробива и поведе с 4:1. Зверев върна единия пробив в шестия гейм, но нямаше сили за нещо повече и преклони глава пред носителя на 16 титли от “Големия шлем”.Надал се завърна тази седмица в “Купа Дейвис” след двумесечно отсъствие от кортовете поради проблеми с бедрото. В петък той помете с 6:2, 6:2, 6:3 Колшрайбер, а днес бе безмилостен и срещу Зверев.Междувременно, за 1/2-финалите вече се класираха САЩ и Франция. Американците поведоха с 3:0 победи срещу Белгия, а “петлите” елиминираха Италия, вземайки непреодолим аванс от 3:1. Французите чакат в следващата фаза Испания или Германия. Хърватия пък води с 2:1 на Казахстан и също е много близо до класиране на полуфиналите.

Още по темата

0 0 0 1 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1529 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1