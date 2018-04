Нурмагомедов се изравни с Ройс Грейси и Паяка

Хабиб Нурмагомедов (Рус) изравни рекорда на две от легендите на Смесените бойни изкуства Ройс Грейси (Браз) и Андерсон Силва – Паяка (Браз). С победата над Ал Якинта по точки руснакът стана едва третият боец, който започва своята кариера в UFC с актив от 10 поредни победи. Той ще има възможност да ги задмине още в следващия двубой.

