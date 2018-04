Хабиб: Все още искам да се бия с Фъргюсън, но той трябва да си заслужи шанса

Новият шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов (Рус) обяви пред журналисти, че все още има желание да се бие с Тони Фъргюсън (САЩ). Двамата трябваше да се срещнат в основния мач на галавечерта UFC 223 в Ню Йорк. Американецът стана жертва на нелеп инцидент в седмицата на двубоя. За трети път мачът между звездите пропада.

