Бойни спортове Нурмагомедов победи, но пощади Якинта 08 април 2018 | 08:24 - Обновена 0 0 0 0 0



Така руският боец сбъдна мечтата си да стане шампион в лека категория. Оценките на съдиите отсъдиха единодушна победа за Нурмагомедов (50-44, 50-43, 50-43).

Aaaaaaand new!



Khabib Nurmagomedov defeats Al Iaquinta via unanimous decision to win lightweight belt#UFC223 pic.twitter.com/UFGjAksALT — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2018

Припомняме, че съперникът на боеца бе сменян на два пъти заради физически проблеми ту с Тони Фъргюсън (САЩ), ту с Макс Халауей. В крайна сметка Ал Якинта се оказа последен вариант, който успя да покрие всички изисквания.



Двубоят започна силно за Нурмагомедов, който тръгна в атака, докато Ал Якинта предпочете да изчаква момента си. На два пъти Нурмагомедов събаряше своя опонент на пода, но американецът успяваше да се измъкне. В крайна сметка първият рунд бе доста по-силен за Нурмагомедов, който оказа леко надмощие над своя опонент.



Подобно на първия рунд и вторият започна по-силно за руския боец. Якинта бе избрал защитна тактика и дебнеше удобен момент, в който да изненада Нурмагомедов. Руснакът от своя страна превъзхождаше съперника си и отново успя да събори Якинта на пода, нанасяйки му серия от сериозно удари, които обаче не нараниха сериозно американеца.



Тоталното надмощие на Нурмагомедов продължи и в третия рунд, въпреки че се забеляза леко съживяване в Якинта, който започна да търси по-често възможност да нанесе удари. В средата на рунда се стигна и до ситуация, в която носът на Якинта бе разкървавен след силен удар на Нурмагомедов.



В четвъртия рунд американецът търсеше по-близка дистанция и направи няколко опита за клинч, които Нурмагомедов избегна. Разкървавен, Якинта тръгна по-сериозно в атака към края на четвъртата част, но опитният руснак отново бе по-добър от своя опонент и не допусна дисбаланс с действията си.

They're exchanging in round 5!!!@TeamKhabib & @AlIaquinta going to battle! #UFC223 pic.twitter.com/uMgVh89fcB — UFC (@ufc) April 8, 2018

Медицинските лица се постараха кръвта от носа на Якинта да спре преди петия последен рунд. Нурмагомедов, осъзнавайки, че има тоталното надмощие, не пожела да затвори мача, а продължи да нанася удари, които нараняваха американеца, но не бяха достатъчно силни да го изпратят в кнокаут. Все пак Нурмагомедов достигна до победата след единодушно съдийско решение (50-44, 50-43, 50-43).

5 rounds for 15lbs of gold#UFC223 pic.twitter.com/qWzi4RgUWn — UFC (@ufc) April 8, 2018

Руснакът Хабиб Нурмагомедов постигна нова впечатляваща победа в своята кариера, побеждавайки Ал Якинта (САЩ) в среща от голямата галавечер UFC 223 след битка в 5 рунда.Така руският боец сбъдна мечтата си да стане шампион в лека категория. Оценките на съдиите отсъдиха единодушна победа за Нурмагомедов (50-44, 50-43, 50-43).Припомняме, че съперникът на боеца бе сменян на два пъти заради физически проблеми ту с Тони Фъргюсън (САЩ), ту с Макс Халауей. В крайна сметка Ал Якинта се оказа последен вариант, който успя да покрие всички изисквания.Двубоят започна силно за Нурмагомедов, който тръгна в атака, докато Ал Якинта предпочете да изчаква момента си. На два пъти Нурмагомедов събаряше своя опонент на пода, но американецът успяваше да се измъкне. В крайна сметка първият рунд бе доста по-силен за Нурмагомедов, който оказа леко надмощие над своя опонент.Подобно на първия рунд и вторият започна по-силно за руския боец. Якинта бе избрал защитна тактика и дебнеше удобен момент, в който да изненада Нурмагомедов. Руснакът от своя страна превъзхождаше съперника си и отново успя да събори Якинта на пода, нанасяйки му серия от сериозно удари, които обаче не нараниха сериозно американеца.Тоталното надмощие на Нурмагомедов продължи и в третия рунд, въпреки че се забеляза леко съживяване в Якинта, който започна да търси по-често възможност да нанесе удари. В средата на рунда се стигна и до ситуация, в която носът на Якинта бе разкървавен след силен удар на Нурмагомедов.В четвъртия рунд американецът търсеше по-близка дистанция и направи няколко опита за клинч, които Нурмагомедов избегна. Разкървавен, Якинта тръгна по-сериозно в атака към края на четвъртата част, но опитният руснак отново бе по-добър от своя опонент и не допусна дисбаланс с действията си.Медицинските лица се постараха кръвта от носа на Якинта да спре преди петия последен рунд. Нурмагомедов, осъзнавайки, че има тоталното надмощие, не пожела да затвори мача, а продължи да нанася удари, които нараняваха американеца, но не бяха достатъчно силни да го изпратят в кнокаут. Все пак Нурмагомедов достигна до победата след единодушно съдийско решение (50-44, 50-43, 50-43). 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1948

1