Намаюнас запази пояса си с нова победа над Йеджейчик (видео + снимки)

#Respect#UFC223 pic.twitter.com/Lv3l2pMu9g — UFC (@ufc) April 8, 2018

Този път успехът не бе толкова зрелищен, както в първия двубой между двете през ноември, когато американката спечели с нокаут още в първия рунд и нанесе първа загуба на полякинята в октагона и отне пояса й. Днес Намаюнас спечели по точки с единодушно съдийско решение.



Left hook from the champion lands. #UFC223 pic.twitter.com/WEL9RVRRa5 — UFC (@ufc) April 8, 2018

В началото двете започнаха предпазливо, като ударите на Намаюнас по-често намираха целта. Постепенно обаче Йеджейчик започна да налага волята си и нанасяше все повече и по-точни удари от своята съперничка и до края на четвъртия рунд имаше почти двойно повече точни удари.



В последния пети рунд Намаюнас излезе решена с всички сили да търси победата. Двете се хвърлиха в агресивни размени, а Йеджейчик понесе тежки удари в главата. Полякинята реши да пази преднината си, но като че ли точно това бе грешка, от която американката успя да се възползва и да измъкне мача.



#AndStill undisputed strawweight champion of the world!@RoseNamajunas defeats Joanna again! Wow! #UFC223 pic.twitter.com/e4cYM69o3B — UFC (@ufc) April 8, 2018

Hey, Ronda Rousey congratulated Rose Namajunas and Joanna Jedrzejczyk after UFC 223 https://t.co/ZAq2TvYt8X — MMAjunkie (@MMAjunkie) April 8, 2018

