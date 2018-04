Моторни спортове Ожие увеличи преднината на рали Франция, а Льоб се завърна ударно 07 април 2018 | 23:46 - Обновена 0 0 0 0 0 Защитаващият титлата си в Световния рали шампионат Себастиен Ожие увеличи преднината си на рали Франция и вече е само на два етапа от победата. Пилотът на Ford не срещна никакви проблеми в събота, докато основната конкуренция в лицето на Крис Мийк със Citroen и Яри-Мати Латвала с Toyota катастрофираха. На същия злополучен десети етап пък Браян Буфие с Ford получи повреда в двигателя и също бе принуден да спре. Meeke‘s C3 WRC in SS10 (crew OK) #WRC #TourdeCorse #WRCLive pic.twitter.com/ztBJPZwNlX — WRC (@OfficialWRC) April 7, 2018 Damage to @JariMattiWRC on SS8 #tourdecorse #wrc #WRCLive pic.twitter.com/qofBc1e2yI — WRC (@OfficialWRC) April 7, 2018 Французинът не спечели нито един от етапите днес, но бе достатъчно постоянен, държеше позиция в топ 5 и така увеличи аванса си до 44.5 секунди. Тиери Нювил с Hyundai изгуби втората си позиция рано сутринта и въпреки спирането на Мийк остана трети. От Танак с Toyota е най-близкият пилот до Ожие в момента на второ място. Още една Toyota с пилот Есапека Лапи се движи на четвърта позиция и все още е претендент за подиум, тъй като е само на 10.3 секунди зад Нювил. Дани Сордо с Hyundai и Елфин Еванс с Ford са на пета и шеста позиция, като последният топ пилот в топ 10 е Андреас Микелсен с третия Hyundai. Тъй като Мийк не успя да завърши последния етап, той бе наказан със седем минути към времето си и зае осмата позиция. Себастиен Льоб, който вчера заседна в канавка и приключи рано-рано с амбициите за победа в родната си Франция, се завърна днес и дори спечели две етапни победи. Той обаче пропусна почти целия петъчен състезателен ден.

