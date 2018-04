Формула 1 Фетел спечели квалификацията в Бахрейн, Хамилтън едва девети 07 април 2018 | 23:08 - Обновена 0 0 0 0 0



It's Sebastian Vettel's 200th #F1 start tomorrow



And pole position isn't a bad place to start from



So how's he feeling? #BahrainGP pic.twitter.com/UaeOVB8NRU — Formula 1 (@F1) April 7, 2018 Със силното си представяне пилотите на Ферари бетонираха първа стартова позиция на пистата "Сахир", което ще им даде предимство в битката с основните конкуренти от Мерцедес. Изненадващо слабо представяне показа звездата на германския тим, защитаващият световната си титла от миналата година Люис Хамилтън.



Още преди старта на квалификацията британецът вече имаше пет места наказание заради сменена скоростна кутия. Всички очакваха Хамилтън да даде всичко от себе си и да пробва да минимализира загубата, но се получи обратното и той бе победен от съотборника си Валтери Ботас, който се класира трети. Това се случва много рядко и утре заради преместването с пет места назад на стартовата решетка Люис ще трябва да преследва пилотите на Ферари от девета позиция. Fourth quickest + grid penalty = P9 on the grid



And @LewisHamilton is expecting a tough time in the desert on Sunday#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/iEUm52aK5Z — Formula 1 (@F1) April 7, 2018



Отборът на Ред Бул не успя да се възползва от проблемите на Хамилтън и да се вклини в челната четворка на пилотите от отборите фаворити. Така Даниел Рикардо остана пети на малко по-малко от половин секунда зад лидера Фетел. Съотборникът на австралиеца в Ред Бул Макс Верстапен тотално провали квалификацията си, след като допусна груба грешка и се завъртя на втори завой още в четвъртата обиколка от първата част на квалификацията.

Верстапен се удари в предпазните стени, счупи предното си крило и повреди предно ляво окачване, с което сложи край на днешното си участие. Времето, което бе постигнал Макс, реално го класираше във втората фаза, но невъзможността му да продължи в битката го класира автоматично на 15-а позиция.



INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP #F1 #Quali pic.twitter.com/sRcBUfFtnY — Formula 1 (@F1) April 7, 2018

