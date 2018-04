Моторни спортове Джак Милър шокира Маркес и спечели полпозишън за ГП на Аржентина в MotoGP 07 април 2018 | 23:00 0 0 0 0 0 Новият сателитен пилот на Ducati Джак Милър спечели шокиращ полпозишън за утрешната Гран При на Аржентина в кралския клас на мотоциклетизма с миналогодишния мотор на Ducati – GP17. За първи път в своята кариера при най-мощните машини на две гуми той ще стартира от първа стартова позиция. Той заложи на сликове на изсъхващата от дъжда писта "Термас де рио Ондо" и така изпревари Дани Педроса със заводска Honda и Йоан Зарко със сателитна Yamaha, които ще тръгнат утре непосредствено зад него. Do you think @jackmilleraus was pushing on those slicks?! #ArgentinaGP pic.twitter.com/7aNBBJrqMj — MotoGP™ (@MotoGP) April 7, 2018 Със сликовете рискуваха още само Марк Маркес и Кал Кръчлоу – и двамата с Honda. Те обаче бързо промениха решението си и направиха допълнителен питстоп, за да ги сменят след само една обиколка. Докато те сменяха моторите в бокса, Милър бе на най-добрата обиколка в квалификацията, завършила с време 1:47.153 минути. Тито Рабат, също с GP17, си гарантира престижната четвърта позиция, а Алекс Ринс със Suzuki – пета. Well that was short-lived! Back on wets for Marquez!#ArgentinaGP pic.twitter.com/GpuLDegVlG — MotoGP™(@MotoGP) April 7, 2018 Марк Маркес бе фаворитът за полпозишън, като това можеше да стане неговият пети пореден в Аржентина. Той бе най-бърз в третата и четвъртата свободни тренировки днес, но остана на 0.601 секунди от Милър и ще стартира шести. Пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро бе най-бърз след първите завъртания на трасето, но в крайна сметка падна до седмо място, следван от лидера в класирането и победител от Катар Андреа Довициозо, който бе с над секунда изоставане от Милър. Маверик Винялес даде по-добро време от съотборника си Валентино Роси и двамата ще стартират съответно девети и 11-и. And here's the grid for tomorrow's #MotoGP race at the #ArgentinaGP pic.twitter.com/95peqX2JD7 — MotoGP™ (@MotoGP) April 7, 2018 Вторият заводски пилот на Ducati Хорхе Лоренсо не успя да се включи в борбата за полпозишън и остана едва на 14-о място. Сателитният пилот на италианския конструктор Данило Петручи също изненадващо се провали в квалификацията и утре ще стартира едва 18-и.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

