Рибери вече е легенда на Бундеслигата

.@FranckRibery: "It is always a special moment. We work hard to be able to celebrate the title with the fans. Jupp gives the whole team a fantastic feeling." #MiaSanMeister pic.twitter.com/AXqMjpsXEa — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 7, 2018

89 - Since detailed data collection 2004-05, no player assisted as many Bundesliga goals as birthday boy @FranckRibery (89). Congratulation. @FCBayernEN @FCBayernUS pic.twitter.com/GIu0Tocny7 — OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2018

What a way to celebrate my birthday!!! German Champion for the 6th time in a row! Proud of this team! First season objective accomplished #FCBayern #MiaSanMeister #fr7 @FCBayern pic.twitter.com/5IDVqHlEhN — Franck Ribéry (@FranckRibery) April 7, 2018

Навършващият днес 35 години Франк Рибери вече се радва на рекордна осма своя титла на Бундеслигата. По толкова имат още само Удо Латек, Мемет Шол, Бастиан Швайнщайгер, Оливер Кан и Филип Лаам - всичките направили кариери в Байерн (Мюнхен) Френският футболист завършва 11-ия си сезон в баварския гранд, като не е бил първенец само в три от тях. Рибери е и лидер по асистенции в германския шампионат за последните 13 сезона, независимо че не е играл в два от тях.Все още обаче не се знае дали ветеранът ще остане на “ Алианц Арена ”, защото договорът му изтича. Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге обещаха повече информация до края на месеца. Същото е положението още с Ариен Робен