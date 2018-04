Моторни спортове Маркес доминира, а Довициозо остана назад преди квалификацията в MotoGP 07 април 2018 | 19:06 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Honda Марк Маркес доминира и в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Аржентина. На мокрото аржентинско трасе времената бяха по-бавни от вчера и така двамата заводски състезатели на Ducati Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо не записаха достатъчно добро време и за да могат да се борят за полпозишън по-късно днес, ще се наложи да преминат първо през Q1. But not for long as @marcmarquez93 takes over at the top pic.twitter.com/8h3KZ1zFTr — MotoGP™(@MotoGP) April 7, 2018 Най-добрата обиколка на Маркес бе с девет секунди по-бавна от вчерашната заради условията на трасето – 1:48.896 минути. Шампионът я записа в последните секунди на сесията, но почти през цялото й време окупираше първата позиция. Под секунда изоставане от Маркес финишираха Йоан Зарко със сателитна Yamaha и Алваро Баутиста и Карел Ейбрахам със сателитни Ducati. Освен Дови и Лоренсо всички останали фаворити намериха място в Q2. Компания на Маркес ще му правят съотборника му Дани Педроса, Кал Кръчлоу със сателитна Honda, дуото на Suzuki и дуото на Yamaha, Йоан Зарко с още една Yamaha и Джак Милър с единствения мотор на Ducati в топ 10. Here are the combined #MotoGP times from the first three free practices sessions #ArgentinaGP pic.twitter.com/Nvga04dj9N — MotoGP™ (@MotoGP) April 7, 2018

