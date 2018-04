Дейна Уайт: Ако Ал Якинта победи Нурмагомедов, той ще стане шампион

Президентът на UFC Дейна Уайт заяви, че в случай на победа над Хабиб Нурмагомедов, Ал Якинта ще стане шампион на организацията в лека категория.

Якинта не успя да се вмести в тегловия лимит от 70, 3 кг., показвайки 70, 4 кг на кантара.

Dana White declares Al Iaquinta eligible for lightweight title at UFC 223 – sort of https://t.co/G9xkBC0eGY pic.twitter.com/ok0T1QsHVq