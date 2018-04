Бойни спортове Дилиън: Ако Пулев го иска, ще си го получи 07 април 2018 | 13:08 - Обновена 0 0 0 2 9 Британецът Дилиън Уайт обмисля разнообразието от възможности за следващия си двубой, но приветства перспективата да се изправи срещу Кубрат Пулев или Александър Поветкин в елиминаторен мач за световната титла. През седмицата британският боксьор в тежка категория проведе разговори с промоутъра Еди Хърн и двамата обсъдиха възможността за нов мач през юли след унищожителната победа с нокаут над Лукас Браун.

@@@ Уайт остава водещ претендент за световната титла в WBC, която е притежание на шампиона Дионтей Уайлдър. Самият Уайт преди няколко дни призова Поветкин да се изправи срещу него, ако от федерацията наредят окончателен елиминаторен мач между двамата. През тази седмица обаче от IBF определиха британеца да се бие с Кубрат Пулев за правото да стане задължителен претендент за световната титла на Антъни Джошуа. „В момента всичко е във въздуха, защото има толкова много възможности“, коментира Уайт в интервю за Sky Sports. „Ние изчакваме да видим кой е най-добрият ход и най-добрия мач, с която да тръгнем. Много неща се случват, много“, добави той. „Възможностите са мач срещу Дионтей Уайлдър, реванш с Антъни Джошуа, вероятна битка с Кубрат Пулев, който да определи последния претендент и тогава да стана задължителен претендент за мач с Джошуа или може би доброволна битка срещу него“, допълни Дилиан. „От WBC искат вероятно да се бия срещу един окончателен претендент, който все още не знаем. От WBA преди няколко дни излязоха и каза, че искат да се бия за тяхната световна титла.“ I'D WELCOME IT! @DillianWhyte open to @KubratPulev or Povetkin if it guarantees a world title shot https://t.co/BdSQ4trWfL pic.twitter.com/ev7trLsTKO — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 6 април 2018 г. Промоутърът на Пулев - Нисе Зауерланд потвърди, че Кобрата е приел мач срещу Уайт и смята, че той може да се проведе в България или във Великобритания. Поветкин се е наложил като задължителния претендент на WBA за мач срещу Джошуа, а двамата трябва да преговарят за мач помежду им в рамките на 30 дни. Уайт очаква неговия сънародник да получи специално разрешение от WBA, за да се бие с Уайлдър в огромен сблъсък за обединението на шампионските пояси. Come on Sasha @APovetkin @EddieHearn @HBOboxing @SkySportsBoxing stop wavering you said you'd fight me last week why the u turn ?

I'm No1 with the @WBCBoxing but I’m still happy to fight you #COWARD — Dillian Whyte (@DillianWhyte) 6 април 2018 г. „Поветкин няма никакъв шанс да наложи този мач в тази минута.“„Не е нужно да говориш английски, за да разбереш когато някой иска да се бие с теб. Такъв бе случаят с Поветкин. Направих ясен жест с ръка и му показах, че съм готов да се бия с него. Той е добър боксьор, бивш олимпийски златен медалист, бивш световен шампион, загубил е само от Владимир Кличко, така че това е много, много привлекателен мач. Тази битка ще накара всички да се побъркат. Пулев също е добър съперник, ако имах шанс, щях да избера Поветкин. Но ако Пулев го иска, ще си го получи“, каза още Дилиън Уайт. UPDATED...@EddieHearn reacts to news that @AnthonyFJoshua has been given a 30-day deadline to negotiate a fight with Alexander Povetkin https://t.co/2IEa5TUK8J pic.twitter.com/Bs0qIOaY7d — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 6 април 2018 г.

