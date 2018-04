Зимни спортове Ужас! 14 млади хокеисти загинаха при катастрофа в Канада 07 април 2018 | 11:49 - Обновена 0 0 0 0 6



The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.



RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) April 7, 2018 Всички четиринадесет жертви са се намирали в автобуса, сред загиналите е и шофьорът му.

Премиерът на Канада Джъстин Трюдо изрази съболезнованията си към близките на убитите при катастрофата.



"Не мога да си представя през какво минават родителите в този момент, изпращам сърдечни съболезнования на всички засегнати от тази ужасна трагедия", написа той в Twitter. I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

