Бойни спортове Ще успее ли Хабиб Нурмагомедов да се фокусира? 07 април 2018 | 11:42 - Обновена 0 0 0 0 0 Хабиб Нурмагомедов (25 победи, 8 с нокаут, 8 със събмишън) ще има много коварно изпитание в своята кариера на голямата галавечер UFC 223, която вече остана в историята. Непобеденият руснак ще се изправи в мач от лека категория срещу възможно най-неочаквания съперник – Ал Якинта (САЩ). Поредната битка на дагестанеца се очакваше да бъде повече от интригуваща, но събитията от последните няколко дни приковаха вниманието на цялата общност на бойните изкуства в шоуто.



Нурмагомедов най-сетне трябваше да се бие с Тони Фъргюсън (САЩ), след като техният мач вече на два пъти беше отлаган. Прокобата отново се отключи. Американецът се контузи по нелеп начин по време на медийно събитие. Броени дни преди двубоя руснакът остана без съперник, но магьосникът Дейна Уайт отново намери изход. Той предложи умопомрачителна сума на Макс Халауей и възможност да стане едва втория боец след Конър Макгрегър, който е държал едновременно две титли на организацията. На Дейна Уайт е трудно да се откаже и феновете получиха изключителен мач.



За съжаление малкото време да подготовка на хаваеца се оказаха сериозно препятствие. Медицинските лица на Нюйоркската атлетическа комисия бяха много притеснени от състоянието на боеца в последните часове от свалянето на килограмите. Те обявиха, че Халауей не е в състояние да се бие и срещата пропадна.

It's been a helluva #UFC223 fight week for @TeamKhabib Nurmagomedov. "They ask me fight with five different guys. I said, I'm tired about this. If you can bring King Kong, and he can make 155, let's go." More: https://t.co/YGvvmjFaDX pic.twitter.com/YOv7Gbq1S9 — MMAjunkie (@MMAjunkie) 7 април 2018 г.

Буквално 24 часа преди началото на UFC 223 организаторите се оказаха без втори боец за основния мач на шоуто. Те опитаха да заменят Халауей с Пол Фелдър и Антъни Петис, но по една или друга причина не получиха разрешение от Ню Нюйоркската атлетическа комисия. Последният вариант беше Ал Якинта, който се оказа, че покрива всички изисквания.

A post shared by ufc (@ufc) on Apr 6, 2018 at 1:18pm PDT

За Нурмагомедов промяната няма да е лесна. Той се готвеше за изключително бързия и способен на неочаквани неща Тони Фъргюсън. Сега срещу него се изправя доста по-различния като стил Ал Якинта (13 победи, 7с нокаут, 1 със събмишън и 3 загуби) A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Apr 6, 2018 at 10:55pm PDT , чието последно поражение е преди близо четири години.



30-годишният американец е в серия от 5 поредни победи при това срещу сериозни имена като Рос Пиърсън, Джо Лоузън, Хорхе Масвидал и Диего Санчес.



Якинта не успя да покрие лимита на категорията с около 90 грама, но президентът на UFC Дейна Уайт каза, че ако спечели двубоя с Нурмагомедов ще бъде третиран като истински шампион. Неговите шансове не са много големи според букмейкърите, но треньорът му Мат Сера смята, че е способен да хвърли голямата бомба. Самият специалист знае как се правят изненади, след като преди 11 години победи Джордж Сен Пиер, който след това нямаше нито една загуба.





За капак на всичко Конър Макгрегър отново реши да покаже, че той е центърът на вниманието в UFC, ММА и целият боен свят. Ирландецът беше провокиран от нападението на Нурмагомедов и екипа му срещу неговия спаринг партньор Артьом Лобов в коридора на хотел.





Отговорът на Макгрегър шокира всички. Заедно със своето обкръжение той нападна автобус, пълен с бойци на UFC, като строши огромно стъкло. В резултат на това окото на Рей Борг едва не беше извадено, а Майкъл Киеза беше нарязан като с мачете. Последствията са достойни единствено за герой от ранга на Конър Макгрегър.



Артьом Лобов, който го придружаваше по време на атаката, беше отстранен от участие в галавечерта. Борг и Киеза също отпаднаха заради контузии. Самият Конър беше задържан в ареста. Дейна Уайт се закани, че ще има сериозни последствия, а мениджърът на Хабиб Нурмагомедов - Али Абделазис, който беше във въпросния автобус заедно със своя клиент, беше още по краен. Той се зарече да избие ирландеца и неговите хора.

Video: Watch Conor McGregor walked out by NYPD after charges filed in UFC 223 bus attack incident https://t.co/fDL8taR2vu pic.twitter.com/9YmYriPJgO — MMAjunkie (@MMAjunkie) 7 април 2018 г.

Сценарият, достоен за световната федерация по кеч, остави милиони фенове из целия свят с отворена уста. Те забравиха за Ал Якинта, както и за другия мач за титлата при жените в категория сламка – дългоочаквания реванш между Роуз Намаюнас и Йоана Йеджейчик. Вместо това всички започнаха да се питат – кога най-сетне Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър ще се срещнат в октагона. Най-духовитите коментатори дори предложиха за арена на срещата затвора, където вероятно Макгрегър ще се озове след вандалската проява, защото му предстои да се изправи пред съда по четири обвинения.



