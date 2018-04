Бойни спортове Пуснаха Макгрегър под гаранция 07 април 2018 | 06:24 - Обновена 0 0 0 0 0 Conor McGregor leaving court pic.twitter.com/vJNXbagX4B — Rebel (@Rebeltunes1916) 6 април 2018 г. Ирландецът беше обявен за издирване, а полицията блокира частния му самолет. По-късно той сам се яви в полицейски участък и срещу него беше повдигнато обвинение. След съдебното заседание Конър беше пуснат от съда под гаранция. Неговият паспорт не е отнет и той ще може да се прибере в родината си и да чака там следващото заседание. Освен това, неговото движение няма да бъде следено с помощта на електронна гривна, каквито предположения имаше. Conor McGregor has been charged with 3 counts of misdemeanor assault and 1 count of felony mischief. He's been released on a 50K bond and is allowed to leave the country. pic.twitter.com/eVL6hWImTb — Fanatics View (@fanaticsview) 6 април 2018 г. В резултат на атаката срещу автобуса от страна на Макгегър и хората му, са пострадали четирима души, които са посетили болница. Сред тях е Майкъл Киеза, който има множество прорезни рани, но се надява през юни да се изправи срещу Антъни Петис. "Conor McGregor. @TheNotoriousMMA...Conor I'm sorry to have to do this to you, but you're gonna have to get a #Canky." —@dbongino #WeStand pic.twitter.com/dugoknTRJY — NRATV (@NRATV) 6 април 2018 г. Президентът на UFC Дана Уайт разкритикува вандалската проява на Макгрегър и обясни, че тя е мотивирана от враждата му с Нурмагомедов, а конкретният повод е бил конфликтът отпреди няколко дни между Нурмагомедов и спаринг партньорът на Макгрегър Артьом Лобов, който също е бил сред участниците в нападението на превозното средство.



