Маркес е първи, а Дови – последен във втората тренировка за ГП на Аржентина

Защитаващият титлата си световен шампион в MotoGP Марк Маркес оглави втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Аржентина – втори кръг за сезон 2018. Неговият основен конкурент в шампионата и лидер в генералното класиране Андреа Довициозо от тима на Ducati завърши сесията последен. Седем минути след старта на тренировката заваля дъжд, което намали значително броя на състезателите на пистата "Рикардо Тормо" за около 20 минути.

#MotoGP FP2 @marcmarquez93 ends day one on top and will head straight to Q2 tomorrow



But it's disaster for @AndreaDovizioso who ends the session 24th and last! #ArgentinaGP pic.twitter.com/K8cFdEltLT