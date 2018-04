Сериозни промени за един от най-популярните скутери на Honda

Един от най-популярните скутери на Honda – PCX125, ни изненада със сериозен фейслифт за 2018 г. Впечаталяващ дизайн и високи технологии. Освен това новият PCX има нова тръбна стоманена дуплексна рама, нови джанти и гуми, както и подобрено задно окачване, спирачките вече са с ABS, а двигателят предоставя повече максимална мощност и се отличава с изключителна горивна ефективност.

PCX125 е един от скутерите с най-успешна история в двуколесната линия на Honda. От лансирането му през 2010 г. до момента само в Европа са продадени над 140 000 бройки от него. Успехът му се дължи на изпитаната формула Honda – неговият стилен, модерен дизайн позволява да се впише елегантно в градския начин на живот, а компактните му размери гарантират, че ще улесни вашето пътуването през натоварения трафик и търсенето на паркомясто.

Удобната седалка и изправената позиция на водача, мястото за фулфейс каска под седалката, както и цялостната изработка на екстериора осигуряват висша степен (ниво „X“) на личния комфорт, откъдето идва и името на модела: PCX като Personal Comfort X. И най-важното: скутерът не е скъп, и е лесен за обслужване, което допълнително стимулира популярността на PCX.

През 2010 г. PCX е първото двуколесно превозно средство в Европа, което разполага с технологията Idling Stop (Старт-Стоп). Две години по-късно става първият скутер в Европа с ултраефективния подобрен двигател на Honda (eSP). През 2016 г. машината отговаря на стандата EURO4 и сега, за да се задържи на един изключително конкурентен пазар, за 2018 г., PCX125 идва с основна актуализация на дизайна, напълно ново шаси и повече мощност на двигателя.

Атрактивният дизайн винаги е бил от ключово значение за PCX125. Неговото надграждане е видимо в модела за 2018 г., като естествените контури дават още по-силно съдържание на стила. Скутерът е по-функционален, увеличен е багажният обем под седалката, променен е LCD инструментариумът, който е в унисон с LED светлините отпред и отзад. Новата тръбна стоманена двойна рама увеличава здравината и подобрява управлението в града; преработеният дизайн на джантите намалява масата, независимо че гумите са по-големи. Амортисьорите разполагат с променящи се на три положения пружини и увеличен ход.

Като запазва изключителната си икономия на гориво, двигателят постига по-голяма мощност, благодарение на преработената въздушна кутия, входа и отработените газове, без да се жертва въртящият момент в диапазона на ниските ниските обороти.

Редизайн са претърпели капакът на двигателя и входът на въздушната кутия, които са оформени като едно цяло – първият е с метално-сребрист цвят, а входът за въздух се намира на черния капак над него.

Introducing the new Honda PCX125. Low fuel consumption and more power in a modern, sporty design. pic.twitter.com/jvXjFFMBd4