Лека атлетика Схипърс и Баршим ще дебютират на "Златен шпайк" 06 април 2018 | 19:59 - Обновена



“Страхотно е да бъда в Острава тази година. Това ще бъде моят първи път, винаги съм слушала положителни истории за този невероятен турнир. Искам да разбера от личен опит и да се представя добре там”, каза европейската рекордьорка на 200 метра.



Схипърс ще стартира в своята коронна дисциплина в чешкия град, който ще приеме и Континенталната купа през септември.



A post shared by Prince Barshim243 (@mutaz.barshim) on Jan 17, 2018 at 8:57am PST За първи път в кариерата си на “Златен шпайк” ще участва и световният шампион в скока на височина от Лондон 2017 Мутаз Есса Баршим.



“Очаквам с нетърпение първата си поява в Острава. Това ще бъде едно от няколкото състезания за мен извън Диамантената лига. Разбира се, ще се боря за рекорда на турнира от 2.33 м, а и за повече”, сподели катарецът. A post shared by Prince Barshim243 (@mutaz.barshim) on Mar 31, 2018 at 5:31am PDT



Миналата година на този турнир се състоя битка между Чехия и Германия в хвърлянето на копие при мъжете. През 2018-а пък ще видим ново издание на това съревнование, но този път между чешкия отбор и тим на света. В отбора на домакините са сребърният и бронзовият медалисти от 2017 г. Якуб Вадлейч и Петр Фридрих, както и световният шампион от 2013 г. Витеслав Весели и еврофиналистът Ярослав Жилек. За отбора на света пък потвърждения за участие вече са дали световният първенец Йоханес Фетер и олимпийският шампион Томас Рьолер.



A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Mar 1, 2018 at 1:52am PST “Радостен съм, че ще се завърна в Острава. Очаквам с нетърпение срещата с нашите чешки съперници, ние сме едно голямо семейство. Рекордът на турнира от 94.64 м, поставен от директора на турнира Ян Железни, е топрезултат и е труден за подобряване, но винаги може да се получи при едно добро хвърляне”, каза Фетер, който от началото на 2018 г. два пъти премина границата от 90 метра.



Световните шампиони в тласкането на гюле Том Уолш и в скока на дължина Луво Манионга бяха оповестени като участници в Острава по-рано през сезона.

