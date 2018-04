Педроса оглави първата тренировка от MotoGP в Аржентина (видео)

Пилотът на Honda Дани Педроса бе най-бърз в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Аржентина – втори от началото на сезон 2018. Той записа най-бързата си обиколка на "Термас де рио Ондо" в заключителната фаза на 45-минутната сесия и изпревари в подредбата сателитния пилот на Honda Кал Кръчлоу с 0.042 секунди и състезателя на Suzuki Андреа Яноне с още 0.041 секенди.

Не липсваха и изненади в първата тренировка. Фаворити в шампионата за 2018-а се оказаха доста по-назад, а най-добрият новобранец стана малайзиецът Хафиз Сиахрин, който влезе в истоията като първият малайзиец в кралския клас на мотоциклетизма. Той остана 11-и – на две места пред пилота на Yamaha Маверик Винялес. Световният шампион Марк Маркес завърши сесията шести пред друг победител от Аржентина – Валентино Роси. Лидерът в класирането след първия кръг в Катар Андреа Довициозо с Ducati зае осма позиция.

Маркес, който бе на полпозишън в Аржентина всеки път, зае първата позиция рано, но в последните десет минути от тренировката бе изпреварен от редица пилоти. Освен от топ 3 пред Маркес приключиха и Йоан Зарко със сателитната Yamaha и Джак Милър със сателитния мотор на Ducati като и двамата пилоти бяха по-добри за конструктора дори от заводските състезатели. Единствената катастрофа претърпя Данило Петручи, но въпреки това намери място в топ 10.