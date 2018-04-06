Скандал в щаба на ЦСКА-София след края на мача - почти се стигна до бой

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Роналдо, а ти можеш ли така?
Бившата испанска гимнастичка Алмудена Сид е новата сензация сред футболните фенове, участващи в дискусията около гола със задна ножица на Кристиано Роналдо. A post shared by Almudena Cid (@almudenacid) on ...Виж още
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БГ Футбол
Нервите на някои хора в щаба на ЦСКА-София не издържаха след края на мача с Лудогорец в Разград. След последния съдийски сигнал халфът на “червените” Кристиян Малинов и помощник треньора Даниел Моралес се скараха и почти стигнаха до ръкопашна схватка помежду си. За момента не е ясно какво е породило неразбирателството между двамата.
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Наско Сираков: Лудогорец играят най-добрият футбол, червената общност е обединена, с изключение на около 200 човека
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(Гост) 39
отговор
ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕМ КАТО ВАС, НЯМА. НЕ СЕ ЗНАЕТЕ КОЕ ИМЕ ДА ПОЛЗВАТЕ,КОЯ ЕМБЛЕМА ДА ОТКРАДНЕТЕ?ЗА ТОВА МАРШ В ЛОВЕЧ. ПОМАКА,ВИ Е ПОСТРОИЛ НОВА КОЧИНА С ОРАНЖЕВ ЦВЯТ. А ЗА ПЕТАТА ТИТЛА МАЛКО ЩЕ ПОЧАКАТЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
Скараха се кой е от Ловеч и кой от Етрополе Рейтинг: 5 0
(Гост) 37
отговор
Свинска работа. Рейтинг: 4 0
(Гост) 35
отговор
Швиочоооооо.........рек, рек, рек ! Швиочоооорек ""изкъпа" ..............свинете с маркуч и четка за свинска козина............... Рейтинг: 2 0
(Гост) 34
отговор
Браво на Цска и Белчев! Поклон! Рейтинг: 0 3
(Гост) 33
отговор
Браво на Цска и Белчев! Поклон! Рейтинг: 0 2
(Гост) 32
отговор
Ах , колко жалко е да си чорбар... Рейтинг: 5 0
(Гост) 31
отговор
Коментара на Пловдивчанина е точен. Въпреки съдиите ЦСКА играе футбол на много високо ниво. Цяло второ полувреме с човек по-малко срещу делиормана беше напълно равностоен. Рейтинг: 3 4
(Гост) 30
отговор
Малинов му е изневерил с Каранга. Това е причината. Рейтинг: 8 0
(Гост) 29
отговор
Аз съм напълно неграмотен и пиша на шльокавица! Това е Литекс със сменено име. Защо скандирате ЦСКА? Те са голям клуб от близкото минало който вече го няма. Рейтинг: 9 1
(Гост) 28
отговор
ТОВА ДОКАЗВА , ЧЕ СА СВИНИ - МИКРЕНСКИ . СВИНЕТЕ СИ ЯДАТ УШИТЕ И ОПАШКИТЕ ПОМЕЖДУ СИ . ТАКА СЕ САМОЗАКРИХА , СЕГА СЕ САМОИЗЯЖДАТ ТА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НАЧАЛНИКА- БОРЧЕТО МИКРЕНСКО . Рейтинг: 8 2
(Гост)
Винаги сте били свине и говеда... Кой каза Лефски СВИНЕ, свине свине свине... Рейтинг: 0 0
(Гост) 27
отговор
Така трябва да е в отбора на боядисаните педераси Рейтинг: 9 1