  • Sportal.bg
  • БГ Футбол
  • Скандал в щаба на ЦСКА-София след края на мача - почти се стигна до бой

ЦСКА-София Cska-Sofia

Лудогорец 3:2 ЦСКА-София

последен:
06.04.2018

ЦСКА-София - Верея (Стара Загора)

следващ:
14.04.2018

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Роналдо, а ти можеш ли така?

Бившата испанска гимнастичка Алмудена Сид е новата сензация сред футболните фенове, участващи в дискусията около гола със задна ножица на Кристиано Роналдо. A post shared by Almudena Cid (@almudenacid) on ...

Виж още
БГ Футбол

Скандал в щаба на ЦСКА-София след края на мача - почти се стигна до бой

06 април 2018 | 19:20 - Обновена
Скандал в щаба на ЦСКА-София след края на мача - почти се стигна до бой
Нервите на някои хора в щаба на ЦСКА-София не издържаха след края на мача с Лудогорец в Разград. След последния съдийски сигнал халфът на “червените” Кристиян Малинов и помощник треньора Даниел Моралес се скараха и почти стигнаха до ръкопашна схватка помежду си. За момента не е ясно какво е породило неразбирателството между двамата.



Лудогорец - ЦСКА - София@@@

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 23729

Добави коментар ›› Коментари (40)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ДО АРМЕЕЦ
(Гост) 39
отговор
06 април 2018 | 20:29

ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕМ КАТО ВАС, НЯМА. НЕ СЕ ЗНАЕТЕ КОЕ ИМЕ ДА ПОЛЗВАТЕ,КОЯ ЕМБЛЕМА ДА ОТКРАДНЕТЕ?ЗА ТОВА МАРШ В ЛОВЕЧ. ПОМАКА,ВИ Е ПОСТРОИЛ НОВА КОЧИНА С ОРАНЖЕВ ЦВЯТ. А ЗА ПЕТАТА ТИТЛА МАЛКО ЩЕ ПОЧАКАТЕ Рейтинг: 0 0

ПРИПОЗНАВАЧ
(Гост) 38
отговор
06 април 2018 | 20:27

Скараха се кой е от Ловеч и кой от Етрополе Рейтинг: 5 0

...
(Гост) 37
отговор
06 април 2018 | 20:26

Свинска работа. Рейтинг: 4 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Гарнизонната фурна
(Гост) 35
отговор
06 април 2018 | 20:23

Швиочоооооо.........рек, рек, рек ! Швиочоооорек ""изкъпа" ..............свинете с маркуч и четка за свинска козина............... Рейтинг: 2 0

!
(Гост) 34
отговор
06 април 2018 | 20:22

Браво на Цска и Белчев! Поклон! Рейтинг: 0 3

!
(Гост) 33
отговор
06 април 2018 | 20:22

Браво на Цска и Белчев! Поклон! Рейтинг: 0 2

Иво
(Гост) 32
отговор
06 април 2018 | 20:21

Ах , колко жалко е да си чорбар... Рейтинг: 5 0

1913
(Гост) 31
отговор
06 април 2018 | 20:19

Коментара на Пловдивчанина е точен. Въпреки съдиите ЦСКА играе футбол на много високо ниво. Цяло второ полувреме с човек по-малко срещу делиормана беше напълно равностоен. Рейтинг: 3 4

RS
(Гост) 30
отговор
06 април 2018 | 20:19

Малинов му е изневерил с Каранга. Това е причината. Рейтинг: 8 0

do pedalite pod
(Гост) 29
отговор
06 април 2018 | 20:15

Аз съм напълно неграмотен и пиша на шльокавица! Това е Литекс със сменено име. Защо скандирате ЦСКА? Те са голям клуб от близкото минало който вече го няма. Рейтинг: 9 1

7799
(Гост) 28
отговор
06 април 2018 | 20:12

ТОВА ДОКАЗВА , ЧЕ СА СВИНИ - МИКРЕНСКИ . СВИНЕТЕ СИ ЯДАТ УШИТЕ И ОПАШКИТЕ ПОМЕЖДУ СИ . ТАКА СЕ САМОЗАКРИХА , СЕГА СЕ САМОИЗЯЖДАТ ТА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НАЧАЛНИКА- БОРЧЕТО МИКРЕНСКО . Рейтинг: 8 2

33 ВИ
(Гост)
06 април 2018 | 20:22

Винаги сте били свине и говеда... Кой каза Лефски СВИНЕ, свине свине свине... Рейтинг: 0 0

Циска-София
(Гост) 27
отговор
06 април 2018 | 20:11

Така трябва да е в отбора на боядисаните педераси Рейтинг: 9 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Шеф на шампионите полудя от радост (видео)
                
                
                  Шеф на шампионите полудя от радост (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Кариана се спъна в Козлодуй - резултатите на Северозапад (XX кръг)
                
                
                  Кариана се спъна в Козлодуй - резултатите на Северозапад (XX кръг)

                 
                
              

              

                
                  
                  Кешерю: Мачът беше трилър (видео)
                
                
                  Кешерю: Мачът беше трилър (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Марселиньо: Ние дадохме самочувствие на ЦСКА, ние им го взехме (видео)
                
                
                  Марселиньо: Ние дадохме самочувствие на ЦСКА, ние им го взехме (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Гълъбово) разшири хоризонта към Трета лига пред Созопол
                
                
                  Ботев (Гълъбово) разшири хоризонта към Трета лига пред Созопол

                 
                
              

              

                
                  
                  Петричев: Този мач не решава титлата! Предрекох головете на Куба и Кешерю
                
                
                  Петричев: Този мач не решава титлата! Предрекох головете на Куба и Кешерю

                 
                
              

              

                
                  
                  Чутовна издънка за Струмска слава
                
                
                  Чутовна издънка за Струмска слава

                 
                
              

              

                
                  
                  "Червените" без Каранга и Манолев срещу Левски
                
                
                  "Червените" без Каранга и Манолев срещу Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Верея - Берое 0:2
                
                
                  Верея - Берое 0:2

                 
                
              

              

                
                  
                  Шверчок: Направихме голяма крачка към шампионската титла
                
                
                  Шверчок: Направихме голяма крачка към шампионската титла

                 
                
              

            

            
            
          










        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        














	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                ЦСКА
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  "Червените" без Каранга и Манолев срещу Левски
                
                
                  "Червените" без Каранга и Манолев срещу Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Белчев: Глупавият ни червен картон предреши мача (видео)
                
                
                  Белчев: Глупавият ни червен картон предреши мача (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец пак е футболният крал на България след феноменална битка с ЦСКА-София! (видео+галерия)
                
                
                  Лудогорец пак е футболният крал на България след феноменална битка с ЦСКА-София! (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Милен Петков: ЦСКА е фаворит срещу всеки в България! Време е за нов шампион
                
                
                  Милен Петков: ЦСКА е фаворит срещу всеки в България! Време е за нов шампион

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София отказал над 1 млн. евро за Десподов
                
                
                  ЦСКА-София отказал над 1 млн. евро за Десподов

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец и ЦСКА-София в челен сблъсък за титлата
                
                
                  Лудогорец и ЦСКА-София в челен сблъсък за титлата

                 
                
              

              

                
                  
                  Наско Сираков: Лудогорец играят най-добрият футбол, червената общност е обединена, с изключение на около 200 човека
                
                
                  Наско Сираков: Лудогорец играят най-добрият футбол, червената общност е обединена, с изключение на около 200 човека

                 
                
              

              

                
                  
                  Заложиха над 1,1 млн. евро на Лудогорец - ЦСКА-София
                
                
                  Заложиха над 1,1 млн. евро на Лудогорец - ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Ето наставленията на Белчев, изпълнят ли се, гарантира победа на ЦСКА-София в Разград (видео)
                
                
                  Ето наставленията на Белчев, изпълнят ли се, гарантира победа на ЦСКА-София в Разград (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София боядиса яйцата в червено
                
                
                  ЦСКА-София боядиса яйцата в червено

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Голов рецитал на лидерите, Спартак (Вн) взе ...
15 март 2018

В истински голов рецитал на лидерите в три от четирите аматьорски групи се превърна отложеният 19-и кръг, който се изигра вчера. Първенецът на Североизток Добруджа победи с 5:1 като гост Калиакра (Каварна), водачът на ...









							
							
						

						
						






Аласана Мане от Етър: Искам да пробия в Барселона
06 април 2018

Талантът на Барселона Аласана Мане, който тази пролет защитава цветовете на Етър ще навърши 20 години на 8 април. Той е роден през 1998 г. в Банжул, столицата на Гамбия. Качествата му бързо са забелязани и едва ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


				Левски | 
				Литекс | 
				"А" Група | 
				"Б" Групи | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Класиране			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал