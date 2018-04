Бойни спортове Повдигнаха обвинение на Конър! Изведоха Макгрегър с белезници от съда в Ню Йорк (видео) 06 април 2018 | 17:54 - Обновена 0 0 0 1 7



Ирландецът бе изведен с белезници от съда в Ню Йорк, след като снощи атакува автобуса на Хабиб Нурмагомедов с твърди предмети и контузи двама ММА бойци.

#ConorMcGregor on his way to court ! I still think the whole thing is staged.. #UFC223 pic.twitter.com/f3u0wFs6BV — Caoimhghin Curran (@Caoimhghin4mufc) 6 април 2018 г.

На Конър Макгрегър бе бе подигнато обвинение за нападение и криминални прояви. Ирландецът бе изведен от съда в Ню Йорк със закопчани белезници зад гърба.



Все още не се знае какво наказание ще бъде наложено на ММА боеца и дали има шанс той да се размине само с условна присъда или ще трябва да лежи в затвора.

UFC fighter Conor McGregor seen in handcuffs after being charged with assault by NYPD https://t.co/I7NCUzoTTt pic.twitter.com/7zEQTTMSxR — BBC News (World) (@BBCWorld) 6 април 2018 г.

