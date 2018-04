Бойни спортове Не допуснаха Халауей на UFC 223, боят му с Нурмагомедов бе отменен (видео) 06 април 2018 | 17:26 - Обновена 0 0 0 0 0

Макс Халауей не бе допуснат до участие в турнира по медицински причини. Новината съобщи коментаторът на ESPN Брет Окамото в своя профил в Twitter.

BREAKING: Max Holloway has been declared medically unfit to fight. Holloway is out of UFC 223. Per Dana White. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 6 април 2018 г.

По-рано Макс Халауей замени в турнира Тони Фъргюсън, който се контузи на 1 април.

Well, we had this nice video set to run later today, but, uh, yeah.



