Моторни спортове Льоб обясни как се стигна до катастрофата (видео) 06 април 2018 | 17:15 - Обновена 0 0 0 0 0 LOEB: Here's another view of @SebastienLoeb and @DanosElena’s off on SS2 of @TourdeCorseWRC 2018 @CitroenRacing • @AbuDhabiRacing1 • @OfficialWRC • @Michelin_Sport • @TotalRacingENG • #WRC • #WRCLive @SebLoebMLDC pic.twitter.com/OoJf89VXew — RallyingUK (@RallyingUK) April 6, 2018 Разочарованият Себастиан Льоб ще се завърне на рали Франция чак утре, след като днес излезе от пътя и заседна в канавка в самото начало на домашното си състезание. Това е едва втория кръг от Световния рали шампионат, в който Льоб кара след завръщането си този сезон в колата на Citroen. В първия – Мексико - той също изгуби ценно време, спирайки да смени гума, а този път катастрофира малко след старта на втория етап. "Бях прекалено бърз на завоя. Не успях да завия напълно, защото не можех да намаля достатъчно. Опитах се да избегна дървото, но така пък заседнахме. С помощта на зрителите се опитахме да върнем колата на пътя, но не го направихме по правилния начин. Ужасно е, че започнах състезанието така. Сега всичко, което мога да направя, е малко шоу за феновете. Мисля, че имах добър ритъм и бях способен да се боря за нещо повече", сподели деветкратният световен шампион. Това е първото му участие в Обиколката на Корсика от 2008 година, когато спечели четвъртата си последователна победа. Преди инцидента той се движеше на втора позиция зад петкратния рали шампион Себастиен Ожие.

