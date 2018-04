Моторни спортове Ожие поведе на рали Франция, а Льоб катастрофира рано (видео) 06 април 2018 | 16:37 - Обновена 0 0 0 0 0 Петкратният шампион във WRC Себастиен Ожие (Ford) е ранният лидер на рали Франция след първите два етапа с аванс от 21.1 секунди, докато другият фаворит на домакините Себастиан Льоб (Citroen) попадна в канавка доста рано след старта. След първата състезателна отсечка Ожие водеше пред Льоб с 10 секунди, а От Танак с Toyota ги следваше на третото място с още 8 секунди пасив. Във втория етап Ожие вече бе по-предпазлив и не поемаше рискове, но грешката на Льоб го изтреля със солидна преднина. SS2: Ogier leads, Loeb out - https://t.co/W1OSvqn7yh pic.twitter.com/I3BrvKODGW — WRC (@OfficialWRC) April 6, 2018 Най-бързият пилот зад него стана този на Citroen Крис Мийк, който бе най-бърз в шейкдауна вчера. Тиери Нювил (Hyundai) и Танак са само на съответно две и четири секунди назад. Нювил е и основният конкурент на Ожие за титлата в този момент от сезона като се намира на само 4 точки изоставане в генералното класиране. "Не съм доволен, колата не работи както трябва", разкри Нювил. Teams are back to Bastia for service before this afternoon‘s repeated stages. Beginning with the long SS3 - 49.03km #WRC #WRCLive #TourdeCorse @TourdeCorseWRC pic.twitter.com/g4BrdY44Mz — WRC (@OfficialWRC) April 6, 2018 Пети се намира пилотът на Ford Елфин Еванс, който кара във Франция с нов навигатор, тъй като неговият пострада по-сериозно в предния кръг от шампионата в Мексико. Дани Сордо с втори Hyundai е шести, следван от двамата пилоти на Toyota Есапека Лапи и Яри-Мати Латвала. Девети остана третия състезател с Hyundai Андреас Микелсен, който допусна грешки и в двата етапа, а топ 10 допълни Браян Буфие с последния Ford.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

