От щаба на Дилиън Уайт увъртат за мач с Кобрата

Елиминационният мач между Кубрат Пулев и Дилиън Уайт за определяне на официален претендент за титлата на Международната боксова федерация (IBF) може и да не се състои. Това казаха от лагера на британеца, които първо информираха, че IBF е дала нареждане за боя. Промотърът Еди Хърн, който движи делата на Уайт, обясни, че желанието на клиента му е да срещне Дионтей Уайлдър, който е шампион на Световния боксов съвет (WBC).

"Ако трябва да съм честен, ние сложихме всичките ни яйца в кошницата на Уайлдър. Дилиън е претендент №1 за пояса на WBC и доколкото знам, иска да се бие за тази титла. Възможно е от Световния боксов съвет също да насрочат елиминационен мач, така че нищо не се знае. Мач с Пулев е добра възможност, но не знам дали ще се състои", каза Хърн.

Come on Sasha @APovetkin @EddieHearn @HBOboxing @SkySportsBoxing stop wavering you said you'd fight me last week why the u turn ?

I'm No1 with the @WBCBoxing but I’m still happy to fight you #COWARD