Мениджърът на Хабиб: Ще избием хората на Конър!!!

Мениджърът на ММА боеца Хабиб Нурмагомедов – Али Абделазис се закани да избие Конър Макгреъгр и неговите приятели, които нападнаха автобуса с неговия клиент. Самият агент се счита за най-влиятелния в UFC. Негов клиент е и българинът Благой Иванов – Багата.



Абделазис също беше във возилото, което беше нападнато от озверелия Макгрегър. Непосредствено след счупването на стъклото видео прихваща гласа на агента, който на три пъти потвърждава своята закана

My man there’s many Irish warriors and a few punks https://t.co/DEMj2ZzU4U