Нарязаният Майкъл Киеза иска да се бие с Петис през юни

Майкъл Киеза се надява да се срещне с Антъни Петис през юни, след като погромът на Конър Макгрегър и неговите приятелчета го контузиха. Тази нощ ирландецът атакува автобус, в който имаше бойци на UFC. Той строши стъклото на возилото, а двама състезатели пострадаха.

„Нюйоркската атлетическа комисия взе решение– написа Киеза в социалните мрежи. – Те ме извадиха от галавечерта UFC 223. Разочарован съм. Антъни Петис, надявам се да направим нашия мач колкото се може по-скоро, на 9 юни на твоя територия. Това е всичко, което имам да кажа.“

A decision was made by the New York State Athletic Commission to pull me from UFC 223. I’m devastated to say the least. @Showtimepettis I hope to run this match up ASAP, June 9th in your backyard. That’s all I have to say for now. Much love.