Потвърдено: Конър е в ареста, очаква поставяне на гаранция

Конър Макгрегър се намира в ареста на полицията в Ню Йорк. Това потвърди говорителят на Нюйоркското полицейско управление Джордж Цуровакас пред „MMA Junkie“. В момента тече разследване, а следователите разпитват участници и очевидци в най-откачения инцидент в историята на UFC.

