Снукър Опустошителен Селби подчини Уилямс в China Open 06 април 2018 | 11:57 0 0 0 0 0

He is back! Just in time!

Mark Selby beats Mark Williams 6 - 2

and goes into The Semi-Finals of

The ChinaOpen 2018

Congrats @markjesterselby #snooker #ChinaOpen pic.twitter.com/b71d8X2mIa — Bozena Kucharska (@lovselby) April 6, 2018

Селби подобри състоянието си около зеленото сукно точно преди началото на Световното първенство и с играта си до момента в Пекин прави сериозна заявка, че отново ще е страшилище в “Крусибъл” и е реален претендент за трета поредна световна титла - нещо невиждано от доминацията на Стивън Хендри през 90-те години на миналия век.



Уилямс първи излезе на масата за брейк, но сбърка елементарна синя от оригиналната позиция и серията му спря на едва 21. Селби се възползва от възможността си и взе първия фрейм, без да прави голяма точкова серия, но поддържайки отлично ниво на вкарване, дори и на дълги топки.

Nobody floats them in quite like @markwil147 #ChinaOpen pic.twitter.com/LgNqa2CRle — World Snooker (@WorldSnooker1) April 6, 2018

Във втората партия двамата показаха леки признаци на разконцентриране и сбъркаха по една важна топка в ключов момент, като Уилямс все пак успя да разчисти до синя, за да вземе фрейма. Уелския дракон бе човекът до този момент, който демонстрираше по-слаба позиционна игра и по-често трябваше да компенсира с вкарване след неособено добро пласиране.



В третата партия Уилямс натрупа актив от 43 точки, преди да остави сложна маса за съперника си, а Селби успя да натрупа 36 при оставащи две червени. Те именно бяха сложни за отиграване, защото бяха долепени до горния борд и съответно трябваше да бъдат развити от играчите с размяна на сейфти удари. Уилямс вкара едната с атрактивен крос-дабъл, но направи грешка и остави последната червена налична за Селби, който я реализира в “зеления джоб”. Това се оказа пагубно за уелсеца, защото Веселяка от Лестър си свърши работата с цветовете и разчисти до розова, за да поведе с 2:1 фрейма.



След като практически Уилямс сам се победи в предишния сегмент, то Селби отново се доказа като безмилостен “убиец” на масата и направи пълно разчистване на стойност 136 точки, за да посрещне интервала при аванс от 3:1. Това бе седми сенчъри брейк за световния номер 1 в China Open и 41-ви през сезона, както и 517-и в кариерата му (шести във вечната класация по този показател).

The first clear-cut frame of the match sees @markjesterselby score BIG.



A fine century clearance [136] puts him 3-1 up on Mark Williams at the break!



Work to be done for the Welshman #ChinaOpen pic.twitter.com/LVEpBmRoVP — World Snooker (@WorldSnooker1) April 6, 2018

След интервала двамата изиграха завързан фрейм без възможности за сериозни брейкове, но с няколко мини визити Селби надделя и дръпна още по-значително, като вече постави съперника под огромно напрежение. Уилямс блесна с невероятни дълги удари в следващата визита и отговори на предизвикателството по отличен начин с брейк от 69 за 4:2.

Can @markwil147 come back from 4-1 down against the world number one?



This'll help! #ChinaOpen pic.twitter.com/TM3lScjkWt — World Snooker (@WorldSnooker1) April 6, 2018

Веселяка от Лестър изглеждаше устремен към спечелването на пореден фрейм, но изненадващо не можа да се пласира за цвят и спря брейка си на 68, като имаше аванс от 67 точки при точно толкова оставащи на масата. Уелския дракон получи възможност да разчисти и евентуално да предизвика “престрелка” по последната червена, но рано-рано направи пропуск и бе наказан от Селби, който се доближи само на една партия от полуфинала.



Световният номер 1 направи поредното си великолепно разчистване - 143 (седми сенчъри в турнира, 42-ри през сезона и 518-и в кариерата) - за край на двубоя, като с него отново подчерта заявката си за титла в Пекин. Световният шампион по снукър и лидер в планетарната ранглиста Марк Селби направи огромна заявка за титлата в Откритото първенство на Китай след внушителна побеад с 6:2 над Марк Уилямс, с която се класира на полуфиналите. Веселяка от Лестър провежда впечатляващо досега защитата на титлата си от миналата година, като блесна с две пълни разчиствания и безмилостен снукър срещу един от играчите в най-добра цялостна форма през сезона до момента.Селби подобри състоянието си около зеленото сукно точно преди началото на Световното първенство и с играта си до момента в Пекин прави сериозна заявка, че отново ще е страшилище в “Крусибъл” и е реален претендент за трета поредна световна титла - нещо невиждано от доминацията на Стивън Хендри през 90-те години на миналия век.Уилямс първи излезе на масата за брейк, но сбърка елементарна синя от оригиналната позиция и серията му спря на едва 21. Селби се възползва от възможността си и взе първия фрейм, без да прави голяма точкова серия, но поддържайки отлично ниво на вкарване, дори и на дълги топки.Във втората партия двамата показаха леки признаци на разконцентриране и сбъркаха по една важна топка в ключов момент, като Уилямс все пак успя да разчисти до синя, за да вземе фрейма. Уелския дракон бе човекът до този момент, който демонстрираше по-слаба позиционна игра и по-често трябваше да компенсира с вкарване след неособено добро пласиране.В третата партия Уилямс натрупа актив от 43 точки, преди да остави сложна маса за съперника си, а Селби успя да натрупа 36 при оставащи две червени. Те именно бяха сложни за отиграване, защото бяха долепени до горния борд и съответно трябваше да бъдат развити от играчите с размяна на сейфти удари. Уилямс вкара едната с атрактивен крос-дабъл, но направи грешка и остави последната червена налична за Селби, който я реализира в “зеления джоб”. Това се оказа пагубно за уелсеца, защото Веселяка от Лестър си свърши работата с цветовете и разчисти до розова, за да поведе с 2:1 фрейма.След като практически Уилямс сам се победи в предишния сегмент, то Селби отново се доказа като безмилостен “убиец” на масата и направи пълно разчистване на стойност 136 точки, за да посрещне интервала при аванс от 3:1. Това бе седми сенчъри брейк за световния номер 1 в China Open и 41-ви през сезона, както и 517-и в кариерата му (шести във вечната класация по този показател).След интервала двамата изиграха завързан фрейм без възможности за сериозни брейкове, но с няколко мини визити Селби надделя и дръпна още по-значително, като вече постави съперника под огромно напрежение. Уилямс блесна с невероятни дълги удари в следващата визита и отговори на предизвикателството по отличен начин с брейк от 69 за 4:2.Веселяка от Лестър изглеждаше устремен към спечелването на пореден фрейм, но изненадващо не можа да се пласира за цвят и спря брейка си на 68, като имаше аванс от 67 точки при точно толкова оставащи на масата. Уелския дракон получи възможност да разчисти и евентуално да предизвика “престрелка” по последната червена, но рано-рано направи пропуск и бе наказан от Селби, който се доближи само на една партия от полуфинала.Световният номер 1 направи поредното си великолепно разчистване - 143 (седми сенчъри в турнира, 42-ри през сезона и 518-и в кариерата) - за край на двубоя, като с него отново подчерта заявката си за титла в Пекин.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 227

1