Баскетбол Панатинайкос запази шансове за домакинско предимство на 1/4-финалите 06 април 2018 | 11:27



Гърците заемат четвъртото място в класирането в момента, но могат да бъдат изместени от него, ако Реал Мадрид и Олимпиакос спечелят двубоите си тази вечер. Италианците имаха предимство през по-голямото част от мача като три минути преди края на третата част водеха с 69:52.

.@Nick_Calathes15 and @TheNatural_05 combine for 36 points in the @paobcgr win pic.twitter.com/R6ZaINvTa0 — EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2018

Панатинайкос стигна до обрат в края на четвъртата част, но с три точни наказателни удара Дайрис Бертанс изравни за 87:87 три секунди преди финалната сирена на редовното време. В последната атака Бертанс стреля от дистанция, но не успя. Джеймс вкара 18 точки за ПАО, с колкото се отличиха и Джеймс Гист и Ник Калатес. За италианците, които завършват кампанията на предпоследното място с 1-0 победи и 20 загуби, Артурас Гудайтис завърши с 18 точки и 10 борби.

.@TheNatural_05 puts it up and it is tipped in by the opposition to give @paobcgr the win



What a finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/j6HDoM6KKm — EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2018

Защитаващият титлата си Фенербахче претърпя поражение от гостуващия Уникаха Малага с 91:99 (36:47, 83:83) в мач без съществено значение. Турците вече си бяха осигурили второто място в редовния сезон с 21 победи, а испанците завършват десети с 13 успеха.



Уникаха Малага имаше предимство през по-голямата част от мача, но домакините започнаха последната четвърт със серия от 13:0, за да поведат с 64:59 и изглеждаше, че все пак ще стигнат до победата.

Испанците отново стигнаха до обрат, но с късен кош Слукас за 83:83 прати мача в продължение.

В него гостите вкараха шест безответни точки, за да дръпнат с 94:87 и в последните две минути не изпуснаха водачеството. Неманя Недович направи страхотен мач за испанците с рекордните в кариерата си 31 точки и 8 асистенции. Слукас беше лидер за Фенербахче с 26 точки, 7 асистенции и 5 борби.

.@AnadoluEfesSK gets the upset win on the road pic.twitter.com/JQ0AufBiaV — EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2018

Последният в класирането Ефес Истанбул завърши кампанията, записвайки едва седмата си победа, след като надделя с 81:79 (33:32) над домакина Баскония. Испанците завършват сезона на седма позиция и ще играят срещу Фенербахче в четвърфиналите. Ерик МакКълъм завърши с 21 точки за гостите, а за домакините с по 17 се отличиха Венсан Поарие и Торнике Шенгелия. Марселино Уертас можеше да донесе успеха за Баскония при 79:80, но пропусна секунда преди края. The regular season is ending but the games aren't slowing down!



