Близнаците Седин със силен мач в последното си домакинство в НХЛ

The final salute. #ThankYouSedins pic.twitter.com/uJFCSqAXvH — Vancouver Canucks (@Canucks) April 6, 2018

Ванкувър спечели с 4:3, като двамата бяха в основата на едно от попаденията в редовното време, като Даниел отново вкара след пас на Хенрик.

HENRIK SEDIN FEEDS DANIEL SEDIN FOR THE OVERTIME WINNER IN THEIR LAST GAME IN VANCOUVER!



YOU COULD NOT WRITE IT ANY BETTER THAN THIS! pic.twitter.com/9H0e3Dv8Me — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Ню Джърси победи Торонто с 2:1 и си осигури място в плейофите за първи път след пет години.

Павел Зача и Майлс Ууд се разписаса след асистенции на Патрик Маруун за успеха, а Кийт Къркланд отрази 31 шайби.







Джаред МакКан вкара 5:37 минути преди края и донесе победата на Флорида над гостуващия Бостън с 3:2 в мач номер 1000 на вратаря на домакините Роберто Луонго. 39-годишният Луонго спаси 26 удара и стана третият страж в историята с четирицифрен брой мачове след легендите Мартен Бродюр и Патрик Роа.

С успеха Флорида запази шансове да се класира в плейофите, от които щеше да бъде елиминиран при поражение.

FINAL: @FlaPanthers (3) - @NHLBruins (2)

Recap: https://t.co/jB6RPiBjhV #BOSvsFLA pic.twitter.com/KDR2C5SjG5 — NHL (@NHL) April 6, 2018

Шампионът Питсбърг спечели с 5:4 срещу домакина Кълъмбъс с решаващо попадение на Фил Кесъл в 66-ата секунда на продължението.







Ярослав Халак отрази 34 шайби, а Айлъйндърс спечели дербито на Ню Йорк срещу Рейнджърс с 2:1, записвайки 11-а победа в последните 12 мача срещу съперника. Томас Хики и Антони Бовийе вкараха за успеха. Кевин Хейс се разписа за Рейнджърс, а Ондржей Павелец завърши с 20 спасявания.

FINAL: @NYIslanders (2) - @NYRangers (1)

Recap: https://t.co/yTJ2DZeOMx #NYRvsNYI pic.twitter.com/iNAVIrBRxA — NHL (@NHL) April 6, 2018

Конър МакДейвид записа 3 асистенции и увеличи аванса си на върха в листата на реализаторите със 106 точки, с което помогна на Едмънтън да спечели с 4:3 срещу лидера в Тихоокеанската дивизия Лас Вегас.

