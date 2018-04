НБА Кошмарна новина за Бостън и Кайри Ървинг 06 април 2018 | 08:24 - Обновена 0 0 0 0 7

Гардът Кайри Ървинг ще се подложи на операция на лявото коляно през уикенда и ще пропусне оставащите четири мача на тима от кампанията, както и елиминациите за титлата след това.



Очакванията са той да бъде напълно възстановен 4-5 месеца след интервенцията.

