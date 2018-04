Арсенал - ЦСКА (Москва) 4:1, гледайте мача тук!

This guy starts too - and, as ever, his assist stats make for impressive reading #WeveGotOzil pic.twitter.com/yDByQKnyRy — Arsenal FC (@Arsenal) April 5, 2018

Съставите на двата отбора:

Отборите на Арсенал ЦСКА (Москва) играят при резултат 4:1 в първия двубой помежду си от 1/4-финала в Лига Европа. Домакините откриха резултата с гол на Аарън Рамзи в 9-ата минута. Александър Головин изравни в 15-ата минута. В 23-ата минута отново "Артилеристите" излязоха напред с гол от дузпа на Александре Лаказет . В 28-ата минута отново Рамзи вкара третия гол за лондончани. Автор на четвъртият гол отново бе Лаказет в 35-ата минута.Мениджърът на домакините Арсен Венгер е предпочел да заложи в този мач на Александре Лаказет на върха на атаката, а Месут Йозил ще действа зад гърба му. На двете крила пък стартират Хенрих Мхитарян В същото време ЦСКА излиза с Ахмед Муса Понтус Вернблум в предни позиции, а по крилата ще ги подкрепят Георгий Шенников Константин Кучаев . Българинът Георги Миланов не е включен в стартовите единадесет и е оставен на пейката.Първата сериозна опасност в мача бе на сметката на домакините. Мхитарян получи топката в наказателното поле и отправи много силен удар, който спря в мрежата, но от външната страна на вратата.В 6-ата минута и ЦСКА организира доста интересна атака, Шенников получи на чудесна стрелкова позиция отляво, но ударът му бе безобразно слаб и неточен.В ответната атака Арсенал отбеляза гол, който бе отменен заради тънка засада. Йозил получи на скорост и върна към Лаказет, който засече топката във вратата. Реферът обаче прецени, че германецът е бил в засада при паса към него.В 9-ата минута резултатът все пак бе открит. Домакините организираха многоходова атака, Ектор Белерин получи отдясно и пусна по земя към Аарън Рамзи в наказателното поле, а той без забавяне я прати във вратата за 1:0.ЦСКА обаче бързо се върна в мача в 15-ата минута Александър Головин с прекрасно изпълнен пряк-свободен удар не остави шансове на Петер Чех за 1:1.Гостите дори можеха да направят пълен обрат в 16-ата минута, когато Ахмед Муса получи в наказателното поле, финтира прекия си пазач и стреля силно към близкия ъгъл на вратата, но ударът му мина встрани.В 22-ата минута Месут Йозил нахлу в наказателното поле и бе препънат за дузпа. Александре Лаказет изпълни наказателния удар и върна преднината на своя тим - 2:1.Пет минути по-късно англичаните вкараха и трети гол. Йозил хитро изведе Рамзи с прехвърлящ пас в наказателното поле, а уелсецът много технично и красиво от въздуха прехвърли вратаря Игор Акинфеев и отбеляза за 3:1.В 35-ата минута головото шоу продължи. Йозил бе изведен отляво и центрира в наказателното поле към Лаказет, който без забавяне стреля във вратата за 4:1.Чех, Белерин, Мустафи, Косиелни, Монреал, Джака, Рамзи, Йозил, Уилшир, Мхитарян, ЛаказетАкинфеев, А. Березуцки, В. Березуцки, Игнашевич, Натхо, Головин, Дзагоев, Кучаев, Шенников, Вернблум, Муса