Лека атлетика Пет български града се присъединяват към Wings for Life World Run 05 април 2018 | 12:08 Малко повече от месец преди глобалното събитие Wings for Life World Run пет български града се присъединяват към световното движение с организирани бягания. София, Бургас, Велико Търново, Варна и Пловдив ще очакват всички, които искат да окажат подкрепата си към засегнатите от травми на гръбначния стълб. Всички бягания започват в един и същи час в целия свят, 14:00 българско време, а за участие в бягането иа включване на резултата в световната ранглиста е необходимо единствено сваляне на приложението Wings for Life World Run App.



В София желаещите да подкрепят каузата се събират в Борисовата градина с помощта на Run.bg. Жителите и гостите на столицата ще се надбягват с виртуалния финал по 5-километрово трасе, а стартът ще бъде разположен близо до езерото "Ариана" от страната на паркинга на Националния стадион.

В Бургас, организираното от Васил Динев бягане ще се проведе в Морската градина със старт при "Пантеона", а във Велико Търново Wings for Life World Run ще се случи в парк "Дружба", където ще бягаме заедно с TurnovoRuns.



Пловдив и организаторите от PowerFit ще предизвикат желаещите да се включат с бягане по Младежкия хълм, започващо от стълбите зад бензиностанцията на Коматевксия възел. Във Варна ще се състезават с виртуалния финал по 5-километрово трасе в Морската градина, подготвено от Fit2Run.



Уникалният формат на събитието и специално създаденото приложение ни позволяват да бягаме в подкрепа на каузата без значение къде в България или по света се намираме. Всеки може да бяга за тези, които не могат, дори в деня на събитието да не се намира в градовете с организирани бягания. Точно в 14 часа в приложението ще стартира виртуален финал, който ще "преследва" бягащите, постепенно увеличавайки скоростта си на приближаване. Целта е всеки участник да избяга възможно най-дълго разстояние преди финалът да го настигне.

