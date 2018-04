Снукър Селби бавно намира ритъма си преди Световното 05 април 2018 | 12:01 0 0 0 0 0

With the Crucible around the corner, @markjesterselby is making a big statement here... #ChinaOpen pic.twitter.com/n22Q4Eosa3 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 5, 2018

Селби изглеждаше доста добре на масата срещу китаеца, като направи серии от 77, 118, 55 и 108, а средното му време за изпълнение на удар бе 25.1 секунди. Веселяка от Лестър вече има шест сенчъри брейка в турнира, а най-големият му - 141 - изостава единствено от двата максимума на Рони О’Съливан и Стюърт Бингам.



Нийл Робъртсън даде само един фрейм на Юлон Жоу и без особени проблеми стигна 1/4-финалите в China Open, като може да се счита за един от фаворитите за титлата, а следващият му опонент ще бъде Сютърт Бингам или Греъм Дот.

From 2-0 down, @JackLisowski has booked his place in the quarter finals of the Fuhua Group China Open with a 6-2 win over Gary Wilson!



Breaks of 52, 88, 81 & 60 turned the match around.



Lisowski faces the winner of tonight's clash between Ding Junhui & Kyren Wilson #ChinaOpen pic.twitter.com/5hm3gJpBMW — World Snooker (@WorldSnooker1) April 5, 2018

Джак Лисовски също се класира на четвъртфиналите в Пекин, след като срази с 6:2 Гари Уилсън. Младият англичанин елиминира Джон Хигинс и продължава да впечатлява с представянето си в Пекин, като го очаква дуел с Кайрън Уилсън или Дин Дзюнхуей в следващата фаза. Световният шампион по снукър и лидер в планетарната ранглиста Марк Селби продължава с доброто си представяне в Откритото първенство на Китай, след като се класира на четвъртфиналите с победа 6:1 над Хаотян Лю. Веселяка от Лестър обаче ще има далеч по-сериозно препятствие в следващата фаза в Пекин, защото ще срещне или шампиона от “Мастърс” Марк Алън, или един от играчите в най-добра цялостна форма през сезона Марк Уилямс.Селби изглеждаше доста добре на масата срещу китаеца, като направи серии от 77, 118, 55 и 108, а средното му време за изпълнение на удар бе 25.1 секунди. Веселяка от Лестър вече има шест сенчъри брейка в турнира, а най-големият му - 141 - изостава единствено от двата максимума на Рони О’Съливан и Стюърт Бингам.Нийл Робъртсън даде само един фрейм на Юлон Жоу и без особени проблеми стигна 1/4-финалите в China Open, като може да се счита за един от фаворитите за титлата, а следващият му опонент ще бъде Сютърт Бингам или Греъм Дот.Джак Лисовски също се класира на четвъртфиналите в Пекин, след като срази с 6:2 Гари Уилсън. Младият англичанин елиминира Джон Хигинс и продължава да впечатлява с представянето си в Пекин, като го очаква дуел с Кайрън Уилсън или Дин Дзюнхуей в следващата фаза.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 555

1