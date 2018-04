Тенис Григор Димитров с добри шансове в сезона на клей 05 април 2018 | 11:15 0 0 0 0 1



Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал е с далеч по-отговорна задача с 4 680 точки, а Доминик Тийм е с 2 070 за защитаване. Александър Зверев е трети в класацията по защитаване с 1 565, Марин Чилич е с 980, Кевин Андерсън с 350, а Хуан Мартин дел Потро е с 310.

Who is back? @GrigorDimitrov #monaco #montecarlo #montecarlorolexmasters #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/Q2fUlsRlKh — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) April 2, 2018

Григор Димитров отпадна още във втори кръг на “Мастърс”-а в Монте Карло миналата година - загуба от Ян-Ленард Щруф, като взе само 10 точки за участието си.



В Мадрид пък Димитров преодоля Филип Колшрайбер и Иво Карлович, но загуби на осминафиналите по изключително драматичен начин от Доминик Тийм, пропускайки пет мачбола. За това представяне хасковлията спечели 90 точки за световната ранглиста.

Grigor Dimitrov is back and training in Monte Carlo! #tennis #news #channel

( @GrigorDimitrov ) pic.twitter.com/GOKVGf7Ww6 — tennisnewschannel (@tennisnewschan1) April 2, 2018

В Рим Дел Потро спря Димитров още в първи кръг, което отново донесе само 10 точки на българина. Тъй като сега Григор е в челото на ранглистата, ще пропусне по право първите кръгове в тези турнири.

