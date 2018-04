Тенис Надал се впуска в търсене на рекордна победа за "Купа Дейвис" 05 април 2018 | 10:54 - Обновена 0 0 0 0 3

Rafael Nadal as he arrived at the airport in Valencia. Photos from Tanika timeline #iZoomed pic.twitter.com/uFmRVUzFcM — aRNi (@Arni_Abd) April 2, 2018

Надал ще опита да спечели 23-ата си поредна победа в “Купа Дейвис”, което би било рекорд в надпреварата (сингъл и двойки). Последното му поражение е в тандем с Фелисиано Лопес през 2005 година в плейофите на Световната група, когато все пак Испания надделява над Италия с 3:2 победи.

Матадора, който има 22 поредни победи на сингъл след дебюта си срещу Чехия през 2004 година, е в отбор с Пабло Кареньо-Буста, Роберто Баутиста Агут, Давид Ферер и Лопес.

Rafa Nadal’s first practice in Plaza de Toros #TenisEspaña#CopaDavis pic.twitter.com/zXJp8iO4Eh — Rafa Nadal Morocco (@ReyDelTenis_) April 3, 2018

Испания ще се опита да стигне полуфиналите на “Купа Дейвис” за първи път от 2012 година, но противникът Германия не се оплаква от липса на класа, нищо че от 2007-ма не е стигал до предпоследната фаза на турнира. В състава на Бундестима са Александър Зверев, Филип Колшрайбер, Ян-Ленард Щруф и Максимилиан Мартерер.



Победителят ще се изправи срещу Италия или Франция. Италия е шампион от 1976 година и ще има сложна задача срещу актуалния носител на трофея, но пък е допуснала само едно поражение от последните си седем домакинства. В състава на “адзурите” са Фабио Фонини, Паоло Лоренци, Андреас Сепи, Симоне Болели и Матео Беретини. Французите са Люка Пуй, Адриан Манарино, Ришар Гаске, Пиер-Юг Ербер и Никола Маю.



