Феновете на Ливърпул замеряха с бутилки клубния автобус на Манчестър Сити

Привържениците на "червените" счупиха едно стъкло на автобуса при пристигането му на стадиона на Ливърпул.

"Клубът осъжда инцидентите, които предшестваха четвъртфинала на Шампионската лига и доведоха до нанасяне на щети върху автобуса на Манчестър Сити при пристигането им в Анфилд. Извиняваме се на Пеп Гуардиола, неговите играчи, служители и длъжностни лица, засегнати от инцидента. Поведението на някои лица е напълно неприемливо и Ливърпул ще си сътрудничи напълно с властите, за да идентифицира отговорните за това", се казва в изявление на клуба.

