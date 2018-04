Европейски футбол Брандт поднови своя договор с Леверкузен 04 април 2018 | 13:47 - Обновена 0 0 0 0 0 Julian #Brandt: "I feel completely at home here and I see something big taking shape. The contract renewals of @jonatah and Lars Bender have shown this. Just like me, these two are convinced that they can achieve something with this team." #Brandt2021 pic.twitter.com/hEEonRqsX9 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 4, 2018



"Виждам нещо голямо, което расте тук. Новите договори на националите Julian #Brandt, we salute you!



#BRANDT2021 pic.twitter.com/nXOTRCEQc8 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 4, 2018 Крилото Юлиан Брандт поднови своя договор с Байер Леверкузен до лятото на 2021 година, потвърдиха от елитния германски клуб в сряда. 21-годишният футболист има шансове да бъде включен в състава на Германия за предстоящия Мондиал 2018. През настоящата кампания Брандт има 6 гола и 4 асистенции с екипа на "аспирините", към които се присъедини през сезон 2013-2014."Виждам нещо голямо, което расте тук. Новите договори на националите Ларс Бендер и Джонатан Тах показват точно това. Искаме да печелим титли", коментира Брандт, който има 14 мача с екипа на четирикратния световен шампион. Шест кръга преди края на шампионата Байер се намира на пето място в класирането в Първа Бундеслига. Крилото има 126 изиграни двубоя с екипа на отбора от Леверкузен. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 201

