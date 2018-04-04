ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 4:1 Ботев (Пловдив)

последен:
31.03.2018

Лудогорец - ЦСКА-София

следващ:
06.04.2018

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Обявиха кой ще ръководи Лудогорец - ЦСКА-София

04 април 2018 | 11:30 - Обновена
Обявиха кой ще ръководи Лудогорец - ЦСКА-София
СК към БФС обяви назначенията за 28-ия кръг на Първа лига. Дербито Лудогорец - ЦСКА-София е поверено на Станислав Тодоров. В края на декември той бе избран за най-добър съдия на България за 2017 година. Другият възлов двубой между Ботев Пд и Левски ще се ръководи от Петър Костадинов, а дербито на Стара Загора между Верея и Берое е поверено на Ивайло Стоянов.

5 Апр 2018 г. Четвъртък 17:15 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС:    Георги Николов Кабаков        АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Андрей Венков Николов    ДАС1:    Николай Йорданов Колев         ДАС2:    Георги Кънчев Димитров
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
5 Апр 2018 г. Четвъртък 19:30 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов        АС1:    Веселин Мишев Добриянов          АС2:    Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ:    Йордан Петров Петров    ДАС1:    Стефан Апостолов Апостолов    ДАС2:    Волен Валентинов Чинков
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
6 Апр 2018 г. Петък 14:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Левски АД
ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Александър Ангелов Атанасов     АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Станимир Илков Илков        ДАС1:    Драгомир Димитров Драганов    ДАС2:    Георги Милков Гинчев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
6 Апр 2018 г. Петък 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК ЦСКА–София
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Диян Христов Вълков               АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Димо Дамянов Вълчев         ДАС1:    Валентин Станчев Железов    ДАС2:    Владимир Вълков Вълков
СН:    Кольо Димитров Данев    

Лудогорец - ЦСКА - София@@@
 
6 Апр 2018 г. Петък 19:30 ч.
ФК Верея - ПФК Берое ЕАД
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов     АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Румен Емилов Иванов    ДАС1:    Димо Стоянов Димов    ДАС2:    Валентин Георгиев Станчев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
9 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
Етър - ФК Дунав 2010
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов        АС1:    Иво Николаев Колев                   АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Борислав Николаев Колев    ДАС1:    Румен Красимиров Христов     ДАС2:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Светослав Петров Славов     
 
9 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС:    Станислав Тошев Ставров          АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Красимир Владимиров Миланов    ДАС1:    Никола Илиянов Атанасов    ДАС2:    Иван Георгиев Пенчев
СН:    Евгени Тодоров Геров

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Левскар до ГРОБ
(Гост) 21
отговор
04 април 2018 | 12:56

Кор за Лудогорец Кор за ЦСКА Рейтинг: 0 0

KUSTENDILECA
(Гост) 20
отговор
04 април 2018 | 12:51

ОТСЕГА КАЗВАМ ЧЕ ТОЯ СЪДИЯ НЯМА ДА НИ ДАДЕ ПОНЕ 7 ДУСПИ Рейтинг: 0 0

-
(Гост) 19
отговор
04 април 2018 | 12:51

няма значение кой ще свири...разликата в клсасите е огромна в полза на лудогорец Рейтинг: 0 0

фен
(Гост) 18
отговор
04 април 2018 | 12:42

За да може после в Ловеч да ревът, че в Рз нямало публика... Рейтинг: 0 0

Лудогорец
(Гост) 17
отговор
04 април 2018 | 12:40

Ще има разградски ласки по задните части на гмо припознавачите. Рейтинг: 0 0

невероятно
(Гост) 16
отговор
04 април 2018 | 12:35

невероятен избор. изненадаха всички. че кой друг, ако не тодоров да свири мача. той си им е част от проекта. ШУМЕН-РАЗГРАД = 40 КМ Рейтинг: 0 0

laino-gorec
(Гост) 15
отговор
04 април 2018 | 12:31

лайно-горец малко ми се виждат като чели обидени на ЦСКА, А БЕ ТЕ И ЛЕВСКИ ОТНАЧАЛО СЕ ДЪРЖАХА ТАКА КАТО ВАС ОБИДЕНИ, НО ПОСЛЕ ЗАПОЧНА ДА ИМ ХАРЕСВА САМО МАЛКО СПОКОИСТВИЕ Рейтинг: 0 0

red
(Гост) 14
отговор
04 април 2018 | 12:30

ЧУЖДОГОРЕЦ ЩЕ СИ ГО ДОКАРАТ С АВТОБУСА, ДА НЕ СЕ ХАРЧИ ИЗЛИШНО. КОЛКО МУ Е. КЪДЕ Е РАЗГРАД, КЪДЕ Е ШУМЕН. ПО ПЪТ ИМ Е, ПЪК И ПОСЛЕ ДА СИ ГО ПОЧЕРПЯТ НЯКЪДЕ. СУПЕР НАГЛА ИЗРАБОТКА. Рейтинг: 0 0

Радулов
(Гост) 13
отговор
04 април 2018 | 12:18

що за идиотца програма интересните мачове през седмицата да ги направят в 02.00часа да не ги гледаме само глупаци в БФС има браво Рейтинг: 1 0

ШАМПИОНИ
(Гост) 12
отговор
04 април 2018 | 12:17

3-и червени картона и 3-дузпи и сте в Мамата преименувани оранжеви утайки без Емблема:))))))))))))))ЛУДОГОРЕЦ СИ ИГРАЕ КАКТО СИ ИСКА И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ СПРЕ! Рейтинг: 0 3

LAINO-GOREC ot selo 4ALMA
(Гост)
04 април 2018 | 12:23

ЛУДОГОРЕЦ СИ ИГРАЕ КАКТО СИ ИСКА И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ СПРЕ да се върти на к...у...ра на ЦСКА Рейтинг: 2 1

Botev
(Гост) 11
отговор
04 април 2018 | 12:07

А дано Литекс паднат.. никой не харесва припознавачи!!! Рейтинг: 2 3

Металик
(Гост)
04 април 2018 | 12:10

Поздрави от Сопот. Рейтинг: 4 1

laino-gorec
(Гост)
04 април 2018 | 12:29

лайно-горец малко ми се виждат като чели обидени на ЦСКА, А БЕ ТЕ И ЛЕВСКИ ОТНАЧАЛО СЕ ДЪРЖАХА ТАКА КАТО ВАС ОБИДЕНИ, НО ПОСЛЕ ЗАПОЧНА ДА ИМ ХАРЕСВА САМО МАЛКО СПОКОИСТВИЕ. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Кирил Десподов: Искам да не ме сравняват с Христо ...
01 април 2018

Талантът  на ЦСКА-София Кирил Десподов гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+.  21-годишното крило проби в мъжкия футбол в Литекс, където път му даде  легендарният Христо Стоичков. Дебютира в елита преди ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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