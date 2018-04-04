Обявиха кой ще ръководи Лудогорец - ЦСКА-София

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Музата на Мондиал 2018 отново подпали мрежата (галерия)
Моделът от руски произход Анастасия Квитко, известна като "руската Ким Кардашян", публикува своя снимка в "Инстаграм", на която е облечена с необичайна дреха. Благодарение на телесния цвят на облеклото, изглежда така, ...Виж още
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БГ Футбол
СК към БФС обяви назначенията за 28-ия кръг на Първа лига. Дербито Лудогорец - ЦСКА-София е поверено на Станислав Тодоров. В края на декември той бе избран за най-добър съдия на България за 2017 година. Другият възлов двубой между Ботев Пд и Левски ще се ръководи от Петър Костадинов, а дербито на Стара Загора между Верея и Берое е поверено на Ивайло Стоянов.
5 Апр 2018 г. Четвъртък 17:15 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Георги Кънчев Димитров
СН: Кирил Петков Йорданов
5 Апр 2018 г. Четвъртък 19:30 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров
6 Апр 2018 г. Петък 14:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Левски АД
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов
6 Апр 2018 г. Петък 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК ЦСКА–София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Владимир Вълков Вълков
СН: Кольо Димитров Данев
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6 Апр 2018 г. Петък 19:30 ч.
ФК Верея - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС1: Димо Стоянов Димов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Веселинов Гулев
9 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
Етър - ФК Дунав 2010
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Румен Красимиров Христов ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Светослав Петров Славов
9 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Никола Илиянов Атанасов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Евгени Тодоров Геров
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(Гост) 21
отговор
Кор за Лудогорец Кор за ЦСКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
ОТСЕГА КАЗВАМ ЧЕ ТОЯ СЪДИЯ НЯМА ДА НИ ДАДЕ ПОНЕ 7 ДУСПИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
няма значение кой ще свири...разликата в клсасите е огромна в полза на лудогорец Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
За да може после в Ловеч да ревът, че в Рз нямало публика... Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
Ще има разградски ласки по задните части на гмо припознавачите. Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
невероятен избор. изненадаха всички. че кой друг, ако не тодоров да свири мача. той си им е част от проекта. ШУМЕН-РАЗГРАД = 40 КМ Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
лайно-горец малко ми се виждат като чели обидени на ЦСКА, А БЕ ТЕ И ЛЕВСКИ ОТНАЧАЛО СЕ ДЪРЖАХА ТАКА КАТО ВАС ОБИДЕНИ, НО ПОСЛЕ ЗАПОЧНА ДА ИМ ХАРЕСВА САМО МАЛКО СПОКОИСТВИЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ЧУЖДОГОРЕЦ ЩЕ СИ ГО ДОКАРАТ С АВТОБУСА, ДА НЕ СЕ ХАРЧИ ИЗЛИШНО. КОЛКО МУ Е. КЪДЕ Е РАЗГРАД, КЪДЕ Е ШУМЕН. ПО ПЪТ ИМ Е, ПЪК И ПОСЛЕ ДА СИ ГО ПОЧЕРПЯТ НЯКЪДЕ. СУПЕР НАГЛА ИЗРАБОТКА. Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
що за идиотца програма интересните мачове през седмицата да ги направят в 02.00часа да не ги гледаме само глупаци в БФС има браво Рейтинг: 1 0
(Гост) 12
отговор
3-и червени картона и 3-дузпи и сте в Мамата преименувани оранжеви утайки без Емблема:))))))))))))))ЛУДОГОРЕЦ СИ ИГРАЕ КАКТО СИ ИСКА И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ СПРЕ! Рейтинг: 0 3
(Гост)
ЛУДОГОРЕЦ СИ ИГРАЕ КАКТО СИ ИСКА И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ СПРЕ да се върти на к...у...ра на ЦСКА Рейтинг: 2 1
(Гост) 11
отговор
А дано Литекс паднат.. никой не харесва припознавачи!!! Рейтинг: 2 3
(Гост)
Поздрави от Сопот. Рейтинг: 4 1
(Гост)
лайно-горец малко ми се виждат като чели обидени на ЦСКА, А БЕ ТЕ И ЛЕВСКИ ОТНАЧАЛО СЕ ДЪРЖАХА ТАКА КАТО ВАС ОБИДЕНИ, НО ПОСЛЕ ЗАПОЧНА ДА ИМ ХАРЕСВА САМО МАЛКО СПОКОИСТВИЕ. Рейтинг: 0 0