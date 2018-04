Бойни спортове След допинг скандала: Канело отказа реванша с Головкин 04 април 2018 | 11:20 - Обновена 0 0 0 0 5

BREAKING: Canelo Alvarez has withdrawn from his rematch with Gennady Golovkin on May 5 #ssn pic.twitter.com/6DZ2f4sCGk — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 3, 2018

Мениджърите на мексиканската суперзвезда в бокса се надяват да пренасрочат реванша с Головкин за август или септември, но не е ясно дали самият Головкин ще се съгласи на подобен ход, защото публично няколко пъти разкритикува съперника си за положителния допинг тест.

I will be defending my titles on Cinco de Mayo in Las Vegas!

Official announcement coming soon! pic.twitter.com/ewsXojzBdv — Gennady Golovkin (@GGGBoxing) April 3, 2018

Самият казахстанец обяви в социалните мрежи, че ще проведе мач на 5 май в Лас Вегас, макар и срещу все още неопределен противник. “Нямам търпение да се върна в Лас Вегас за 20-ата защита на титлите ми и за първи мач на 5 май. Време е за по-малко драма и повече бокс”, обяви Головкин.



